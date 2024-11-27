住院照護人力荒 研議放寬外籍護佐

受限於國內護理人力不足，衛福部「健保住院整合照護服務試辦計畫」上路近三年，但預算執行率不佳，護理界呼籲，政府盡速放寬外籍護佐服務規定。健保署長石崇良回應，將與勞動部研議，積極修法，以補足照護人力。

「健保住院整合照護服務試辦計畫」適用對象為入住急性一般病床患者，由醫院安排輔佐人員與護理人員合力照護，輔助人力可聘用本國或外國籍護佐、照服員。衛福部照護司指出，目前外國輔佐僅占一成，約一千人，來源包括長照或護理科系畢業並受訓外籍生、在台工作六年以上且獲雇主認可的外籍看護等。

石崇良上午出席「醫院實施技術混合照護模式成效發表會與論壇」時表示，健保署於民國一一一年十月起推動此項試辦計畫，最初四十家醫院加入試辦，今年度預算新台幣五點六億元，核定一○九家醫院試辦，床位從二八四七床增到五二八七床。

儘管床數增加近倍，但護理師護士公會全聯會理事長紀淑靜表示，目前全國有五千多床患者可聘用輔佐人員，但全國一般急性病床總床數共七萬餘床，兩者仍有一大段落差，主因在於護佐人力不足，呼籲政府放寬外籍護佐適用條件。

衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳表示，目前僅有參與「住院整合照護服務試辦計畫」的醫療院所，可以直接聘用外籍人力，絕大部分醫院如欲聘用外籍照護人力，就需修相關勞動法規。

對此，勞動部官員表示，衛福部先前已經提案，希望能放寬僑外生、資深機構看護移工、中階技術人才身分擔任醫院護佐，但僅局限於參加「住院整合照顧計畫」的醫院。如想要讓更多醫療院所可聘用外籍護佐，就必須修法。目前勞動部正準備修正法規，一旦修後才會上路。

紀淑靜指出，護佐工作繁雜，包括，工作區（車）用物整備、清理、大量點滴、擦手紙、乾洗手、表單、消毒液等醫耗材用物管理與補充，病床環境整理、協助更換床單、出院病人用物回收整理及協助新住院病人入院環境介紹、測量身高體重、協助病人移動上下床或挪移床、協助無家屬且無法自理個案用餐或餵食等。