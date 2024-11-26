永豐餘百年慶／7天精彩活動圓滿落幕 實踐永續生活不間斷
為期7天的「YFY Better Choice永豐餘百年慶，好選擇、好日常、好永續」活動26日晚間圓滿落幕，活動期間共吸引5.6萬民眾攜家帶眷前往台北101水舞廣場共襄盛舉。活動最大亮點、全台首度亮相的「Wikkelhouse全循環屋」低碳建築，全屋透過由100%可回收的瓦楞紙與木框為素材打造，堅固程度可達50～100年，且最終拆解可接近100%生物降解，將低碳綠色居家生活具象化，創新概念的未來建築吸引眾多民眾預約體驗，活動場場爆滿，讓參觀者實際感受「永續可以是生活的日常」，每天透過看似細微的好選擇，就能協助地球往淨零永續前進。
另一個令許多民眾印象深刻的則是「Better Choice展示區」，以「能源區」、「材料區」和「建材區」3項主題，展出永豐餘旗下各主要公司，共計超過百項的低碳、綠碳與生態永續產品成果與服務，同時展示了各品牌研發、設計、製造的垂直整合能力與整體解決方案，活動期間也吸引了眾多民眾親自前來感受、認識永豐餘在永續生活所付出的努力。
為了讓永續生活觀念從小萌芽，永豐餘百年展也特別於展場設計豐富的互動實驗區。「遠哲科學教育基金會」規畫永續捕碳變色探索、餘力釋放緩衝挑戰、百年環保紙造創藝等活動。「信誼基金會」也以「紙的嘉年華」為主題，設計減碳生活大富翁、紙彈簧走樓梯、紙樹會跳舞等等互動項目，讓孩童在玩樂中，認識與紙相關的自然科學與永續生活主題。
不管是響應「環保永續、知識再生」概念的「回頭書市集」，或是運用永豐餘循環再利用的華豐牌肥料、中華紙漿造紙餘料製成的花盆，親手種下多肉植物的「綠色好療癒DIY」活動，還是五、六、日的「周末市集」與「周末舞台」，7天精彩活動讓民眾以全新視角體驗永續好生活，期望將永續理念持續延續下去。更多詳細內容，請見永豐餘百年活動網站。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言