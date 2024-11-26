天冷爽嗑麻辣鍋 腸胃醫提醒兩族群須避免「熱辣腐蝕」

冬季來臨，麻辣鍋成為外食族熱門選項之一。書田診所胃腸肝膽科主治醫師邱展賢提醒，吃麻辣鍋要小心「熱辣腐蝕」， 留意食物太燙和太辣對消化系統的影響，建議餐前先吃蛋白質食物墊胃，且用餐時勿搭配酒精飲品， 緩解對腸胃刺激，消化功能較差或痔瘡患者，應盡量避免吃麻辣鍋。

麻辣鍋的湯底通常包括辣椒、花椒、油脂、醬料等，邱展賢說，麻辣鍋又熱又辣，放入肉類與火鍋料時，可能使許多油脂融在湯底，導致同鍋的其他食材也沾上油脂。如果要避免攝入過多油脂，建議可選擇鴛鴦鍋，以較淡的湯底專煮容易吸油的蔬菜或其他食材，可避免吃進過多油脂。

邱展賢表示，當油脂加上高湯，沸騰溫度逾100度，注意進食時要注意別燙傷食道，避免食道發炎，甚至增加食道癌風險，食材、湯汁若太燙，可能傷害胃黏膜，辣則間接影響胃酸分泌、增加腸胃蠕動，若腸胃道沒有完全消化食材與油脂，進入小腸、大腸後也增加消化負擔，可能導致拉肚子。

邱展賢說，拉肚子時，未被完全消化的辣與油脂將刺激肛門口，若有痔瘡或肛門發炎，痔瘡就會腫脹，甚至流血，肛門也會疼痛，如同「火燒屁股」；從不吃辣、消化系統較差或本身就有胃潰瘍的人，吃麻辣鍋也可能導致急性腸胃炎、胃出血、胃穿孔等。

不過，邱展賢指出，麻辣鍋具色香味，能讓愛好者滿足口腹之欲，對於經常便秘、消化功能不佳的人，有時也可能幫助解便，「常吃麻辣鍋的話，消化道的耐受力就會比較好，但如果從來不吃麻辣鍋的人，突然吃點小辣可能就會受不了。」

邱展賢提醒，民眾除了據自身承受能力決定能否吃麻辣鍋，也要留意適可而止、避免在用餐時服用酒精。他也建議，餐前先吃不辣蛋白質食物墊胃，避免空腹吃麻辣鍋，都有助於減緩對腸胃及消化系統的刺激。