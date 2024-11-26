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賀奪冠！3平台、限時5天開賣12強棒球賽冠軍紀念悠遊卡 售卡所得全數捐原鄉

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
2024年第3屆世界12強棒球錦標賽奪冠紀念悠遊卡將自11月29日上午11:00起開賣。圖／悠遊卡公司提供
2024年第3屆世界12強棒球錦標賽奪冠紀念悠遊卡將自11月29日上午11:00起開賣。圖／悠遊卡公司提供

中華隊勇奪2024年世界12強棒球賽冠軍，創下棒球史新紀錄，悠遊卡公司立即宣布獨家發行「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽奪冠紀念悠遊卡」，自11月29日上午11:00起至12月3日23時59分止，共5天，於全家行動購、博客來品牌旗艦館以及PChome24h購物同步開放預購，每張售價120元，限時不限量。悠遊卡公司表示，會將售卡所得全數捐贈予推廣原鄉棒球運動，也鼓勵大家踴躍購買，供球迷收藏又可支持原鄉學童棒球運動。

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2024年第3屆世界12強棒球錦標賽奪冠紀念悠遊卡由台灣隊長陳傑憲領軍、在冠軍戰扛下第4棒的林安可、以及王牌投手林昱珉等各個強棒球員，帥氣模樣皆完整收錄在卡面，相當有收藏價值。

為了持續支持台灣棒球運動，悠遊卡公司也決定將本次售出奪冠紀念悠遊卡的所得全數捐贈推動台灣原鄉棒球運動，希望提供原鄉孩童良好的打球環境，培養更多優秀的球員。

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