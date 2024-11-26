總統府不只接待中華隊 藥界代表今也前往提3建言

賴清德總統提出健康台灣願景，藥師公會全聯會理事長黃金舜今前往總統府晉見賴總統，並提出多項建言，包括提升藥事待遇以及控制藥價，並建議搭配試辦計畫、推動藥物處方箋分流進社區，降低醫療院所運作負荷，並教育民眾「原廠藥和學名藥」一樣好，也提出透過社區藥局做為癌症篩檢窗口，看到抽菸、嚼檳榔的民眾就提醒他們到指定窗口癌篩。

黃金舜今率全體理監事及幹部，至總統府晉見賴總統，其肯定政府為積極解決我國缺藥問題所做出的努力，並提出參考各國經驗，我國應積極宣導使用學名藥降低健保負荷；有關「健康台灣」政策，則可透過社區藥局做為癌症篩檢窗口，對於高風險病人適時轉介，更有助於提高癌症病人前期治療。

黃金舜指出，現行基層癌症篩檢窗口，多半是民眾因病到基層診所就醫，診所醫療人員看到抽菸、嚼檳榔的患者，才會建議到指定窗口癌篩，但社區藥局有1萬多家，幾乎每個里都有一家，民眾可能是去買OK繃、量血壓等，看到有不良生活習慣的民眾，就提醒他們留意癌症篩檢。

此外，黃金舜也就藥事政策提出以下三項建言：

一、本會肯定政府提升藥事待遇以及控制藥價，更建議搭配試辦計畫來完善政策。 二、推動藥物處方箋分流進社區，降低醫療院所運作負荷，使醫療院所可專心於病人之診治，完善醫療體系大健康系統。 三、順應世界潮流，政府與藥師應攜手合作，建置衛教讓民眾了解 「學名藥」與「原廠藥」一樣好，皆經政府與藥師把關，讓國人安心服用學名藥，同時減緩缺藥衝擊與降低健保負荷，共造雙贏。

黃金舜說，賴總統於會中肯定上述建言，同時感謝藥師在疫情期間協助藥品調度，提供送藥服務到需要的民眾家中，並指出藥師是我國防疫的關鍵力量，明年我國就進入「超高齡社會」，有關推動長照3.0政策，要求衛福部官員研擬強化藥師參與的措施，提高民眾用藥福祉。

針對國際用藥趨勢，黃金舜表示，在先進國家中，大多都使用學名藥，主因除其藥效與原廠藥相同，還可減輕社會整體醫療負擔，在政策上，政府會加強推廣學名藥讓民眾了解，加上國際間日益緊張的情勢，遍布各個鄉鎮的社區藥局，在發生重大事件就是據點，必須透過社區藥局的量能進行藥物救濟，更要在社會防衛韌性中加強藥師的定位。

黃金舜指出，如果有天災地變，應該要把範圍納為所有台灣社區藥局，藥師有醫療專業，可由藥師公會辦理急救、包紮等課程訓練，總統聽到也表示開心，會中也跟衛福部次長林靜儀表達意願，會馬上成立相關小組，針對北中南開設課程訓練。

「台灣要透過藥事經驗，發展實質專業外交，提高台灣在國際的能見度」，黃金舜表示，要強化「保健康、護台灣」的藥事行動，後也立刻布達理監事及幹部參考「全社會防衛韌性委員會」的工作主軸，就民防訓練暨應用、戰略物資盤整暨維生配送、社福醫療及避難設備整備等，在現有藥事專業基礎下，組織全國一萬餘藥局執行災難應變訓練，並在必要時提供民眾緊急藥物與急救處置。