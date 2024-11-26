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男性癌友不敢求助 癌症資源中心助癌友重返生活

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國健署舉辦「113年癌症資源中心特色表揚」，共頒發9家醫院團體獎。記者廖靜清／攝影
國健署舉辦「113年癌症資源中心特色表揚」，共頒發9家醫院團體獎。記者廖靜清／攝影

當被告知罹癌的剎那，病友及家屬一時不知所措，腦中立刻浮現「完了，我該怎麼辦？」亞東紀念醫院社會工作室主任熊蕙筠表示，對面疾病、未知以及龐大的經濟壓力，許多人亂了腳步，甚至陷入自我放棄。這時如果有醫療人員陪伴，協助該怎麼吃、如何銜接工作、善用社會資源，可減輕不少壓力。

熊蕙筠指出，男性癌友不敢向外求助，若發病年齡在50多歲，正值重要的家庭經濟支柱角色，一人倒全家倒，社會介入非常重要，尤其癌症治療易使生活陷入困境。亞東紀念醫院於100年4月中成立「癌友資源中心」，除個別諮詢及衛教服務外，亦提供康復用品、營養諮詢、復健照護、心理輔導等。

熊蕙筠說，醫院另成立「陳淑宜女士癌症基金」，運用於醫療費用協助，另外，辦理職業訓練課程讓有就業意願的癌友學習一技之長。醫院特別擴大服務協助更多頭頸癌病友，目前共有超過6000名病友接受「頭頸癌病友營養社會支持方案」，完治率達8成。

國健署舉辦「113年癌症資源中心特色表揚」，亞東紀念醫院或的「資源串聯王」獎項，善於運用院內外資源，同時拓展到在地社區或他院皆能受惠。國健署署長吳昭軍表示，政府補助全國各醫院成立癌症資源中心，截至113年，已有105家癌症資源中心，陪伴民眾安心抗癌。

吳昭軍說，癌症已連續42年位居國人10大死因之首，在強化癌症篩檢及治療照護的努力之下，5年存活率由94至98年的50.2%升至106至110年的62.1%，罹癌後的照護及支持更顯重要。在癌症篩檢方面，將於原有基金28億元，提高到68億元，研議擴大篩檢年齡範圍、癌症篩檢項目等，著重於前端預防。

目前全台共有105家癌症資源中心，今年「癌症資源中心特色表揚」共頒發9家醫院團體獎，以及9位癌症資源中心專業人員個人獎。包括亞東紀念醫院、台大醫院癌醫中心分院、員林基督教醫院、台大醫院、天主教聖馬爾定醫院、中國醫藥大學新竹附設醫院、台北榮民總醫院、彰化基督教醫院、台南新樓醫院。

台大醫院 癌症治療

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