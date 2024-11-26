衛福部選拔績優醫師 今頒獎表揚胸腔病院與3名醫師
衛福部自所屬27家醫院選拔績優醫院、「優良暨資深典範醫師」，第11屆今天頒獎。台南胸腔病院獲「影像判讀績優團體獎」、醫師陶瑞明榮獲「影像判讀績優醫師獎」。醫師吳啓豪獲「閃亮新人獎」、簡順添獲「資深典範獎」。
院方肯定吳啓豪以專業醫術幫助許多民眾解決長期困擾咳嗽、呼吸困難、氣喘等胸腔疾病問題。工作之餘積極投入學校和社區健康促進活動，提供成人健康檢查及疫苗施打服務，並協助執行國中小學生健康檢查。
吳啓豪表示，行醫過程能準確診斷病情，且病人因為他的診療病情得到好轉，給了他莫大的成就感與意義。對他而言，醫學上的成就並非僅限於學術突破，真正具意義的，是與病人建立人性化的互動與關懷。
簡順添投入結核病相關醫療及公衛業務30年，除一般結核病人，主要處理較困難結核病人如副作用、抗藥性及多重抗藥性結核等，另協助公衛處理不合作病人、困難個案訪視、結核困難個案審查、二線藥物申請審查及結核病群聚事件調查及處理。
他也參與培訓公衛人員、個管師及關懷員結核病醫療專業。民國96年起負責南區抗藥性結核病醫療照護體系計畫（TMTC），結合南區盟院收治抗藥性結核病及困難治療個案，並連續幾年輔導高雄長庚醫院結核病業務及協助高醫附醫建立新的TMTC團隊。
但因結核病個案減少，高齡化多重共病及抗藥性，使結核病治療更具挑戰性。簡順添表示，將持續深耕結核專業人才的培育與留任，並支持願意為結核事業付出醫療人員，實現「終結結核，無核家園」目標。
胸腔病院院長黃紹宗表示，簡順添在臨床與社區健康促進方面的努力，展現對病人深切關懷與專業精神。在結核病防治領域30年耕耘，為我們的醫療體系與公共衛生事業樹立典範。兩位醫師的無私奉獻與專業精神不僅改變無數病人的命運，他們的成就激勵著每位醫療同仁，為病人與社會帶來更多希望與健康。
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