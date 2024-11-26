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首波大陸冷氣團將至！各地氣溫驟降 這2天低溫下探9度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天將迎今年首波大陸冷氣團，本周最低溫落在周五至周六清晨，北台灣僅11、12度，局部空曠地區氣溫再低1至2度，不排除出現9至10度低溫。聯合報系資料照
明天將迎今年首波大陸冷氣團，本周最低溫落在周五至周六清晨，北台灣僅11、12度，局部空曠地區氣溫再低1至2度，不排除出現9至10度低溫。聯合報系資料照

明天將迎今年首波大陸冷氣團，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，本周最低溫落在周五至周六清晨，配合輻射冷卻效應，北台灣僅11、12度，局部空曠地區氣溫再低1至2度，不排除出現9至10度低溫，周六白天冷氣團減弱，但要到下周一才有逐步回溫的感覺。

黃恩鴻表示，今天入夜開始，受到冷空氣南下影響，溫度會逐步下降，明天迎接今年首波大陸冷氣團，其影響將持續到周六，「周五至周六清晨最低溫」，配合輻射冷卻效應，北部、東北部感受偏冷，但水氣偏少，僅花東有零星降雨，其他地區多雲到晴。

黃恩鴻說，明（27日）北台灣整天約11、12度，中部及花蓮13至15度，南部15至17度，沿海空空地區溫度會低1至2度，可能出現9至10度低溫，而這波冷空氣將持續影響到周六清晨；周六（30日）白天起冷空氣減弱，氣溫將略回升1至2度。

黃恩鴻表示，由於環境仍偏吹東北風，周日至下周一（12月1日、2日）氣溫回升仍不多，北部、東北部僅比周六再回升1至2度，這段期間白天可見陽光，感受會較為溫暖，但夜晚清晨偏冷，尤其西半部日夜灣差大，民眾需多加注意變化。

黃恩鴻指出，下周二至下周四（12月3日至5日）將受到另一波冷空氣影響，北部及東北部氣溫下降，各地早晚偏冷，北部、東半部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣；至於這波冷空氣是否達到大陸冷氣團等級，黃恩鴻說，時間拉得長遠，氣象署將持續密切觀察其強度。

明天將迎今年首波大陸冷氣團，本周最低溫落在周五至周六清晨，北台灣僅11、12度，局部空曠地區氣溫再低1至2度，不排除出現9至10度低溫。圖／中央氣象署提供
明天將迎今年首波大陸冷氣團，本周最低溫落在周五至周六清晨，北台灣僅11、12度，局部空曠地區氣溫再低1至2度，不排除出現9至10度低溫。圖／中央氣象署提供

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