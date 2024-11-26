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TIFA台灣國際藝術節 兩廳院推11國藝術家18檔代表作

中央社／ 台北26日電
兩廳院2025台灣國際藝術節節目公布，邀請法、奧等11國藝術家共18檔節目演出。圖為國家兩廳院外觀照。聯合報資料照片
兩廳院2025台灣國際藝術節節目公布，邀請法、奧等11國藝術家共18檔節目演出。圖為國家兩廳院外觀照。聯合報資料照片

兩廳院2025台灣國際藝術節節目公布，邀請法、奧等11國藝術家共18檔節目演出；被COVID-19疫情耽誤的節目包括男高音考夫曼、作曲家艾奧迪等遺珠，都將重返兩廳院舞台，與台灣觀眾相見歡。

兩廳院藝術總監劉怡汝今天在記者會上表示，每一屆的台灣國際藝術節（TIFA），都是「看世界也看台灣」的繁花盛宴，「TIFA沒有主題，我們想讓台灣觀眾看見國內外藝術家如何挑戰框架與限制，用多元的手法與堅定的觀點回應新世界。」劉怡汝表示，期待藉著2025TIFA，觀眾都可以找到屬於自己觀看世界的角度。

今年節目處處是亮點，導演王嘉明與傳藝金曲獎編劇陳健星聯手的新作「女王的名字」特別為京劇名伶魏海敏打造，重新探究清末最有權勢女人─慈禧的多重形象。編舞家布拉瑞揚再度攜手歌手ABAO阿爆以及藝術家磊勒丹，帶來「我．我們」第二部曲，思考並挑戰過去未曾嘗試的各種「關係」詮釋。

融合現代舞與芭蕾，編舞家阿喀郎．汗（AkramKhan）與英國國家芭蕾舞團（English National Ballet）攜手打造的「吉賽兒」（Giselle），堪稱阿喀郎藝術生涯巔峰之作。法國國家夏佑劇院藝術總監哈希德．烏蘭登（Rachid Ouramdane）結合極限運動與現代舞蹈的「無涯之軀」，將創造身體與心靈的自由對話。

前幾年原定安排於TIFA演出，卻因疫情取消的作品，這次總算得以來台，包含男高音尤納斯．考夫曼（Jonas Kaufmann）的「歌劇之夜」，將與台北市立交響樂團合作。多年來都為義大利電影與劇場擔任配樂的魯多維柯．艾奧迪（Ludovico Einaudi）也將來台舉行音樂會，帶來如雪般純淨樂音。

定居葡萄牙的編舞家瑪琳．蒙泰羅．弗雷塔斯（Marlene Monteiro Freitas），帶來比上次預計來台演出的更大型創作「酒神有沒有派對」，現場將有5名小號演奏家和8名舞者同台，以巴西放克音樂引導靈魂出竅，讓滑稽的小丑妝容卸下偽裝，開啟這場充滿獨特能量的瘋狂慶典。

2025台灣國際藝術節將於2025年2月21日至5月18日期間展演，票券於今年12月1日開放兩廳院會員預購，12月8日全面啟售。

圖／翻攝自兩廳院
圖／翻攝自兩廳院

TIFA 兩廳院 藝術家

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