掌握境內外空汙來源 4年內空品衛星拚升空

為在改善空氣品質和加強監測上更上一層樓，環境部今天與國家太空中心（TASA）和中央大學簽署空品衛星與國際監測合作協議，預計4年內發射第一顆大氣汙染監測衛星，透過即時掌握境內外空汙和溫室氣體變化，也作為相關策略的擬定與參考。

國家太空中心董事長吳誠文指出，過去的環境監測都是從地面由下而上，未來的空品衛星可以透過更高的光譜觀測到境內外的空汙和源頭。中央大學校長周景揚補充，本土空汙長期都被質疑與境外汙染物移入有關，空品衛星的監測可提供更多的做證。

TASA主任吳宗信說，空品衛星透過即時掌握境內外空汙和溫室氣體變化，可提早預警空汙發生及科學數據，衛星及國際監測資料可分享給其他國家來擴大應用，預計衛星發射的顆數約3到4顆。

環境部監資司司長謝炳輝坦言，現行的衛星監控資料不在台灣手上，即時掌控資料上煤那麼順利，但有了我們自己的空品衛星之後，空氣品質便能即時掌控。

環境部補充，衛星觀測也能成為監督工具，可以檢視各國提出的碳排放數據與實際情況是否吻合，也可以向聯合國舉報碳排放熱點，觀測結果也能提供世界銀行等多邊開發銀行，作為投資調適項目，也包括協助各國制定氣候政策的功能。