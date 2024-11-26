賀中華隊奪冠 Global Mall逾百家品牌買1送1、5折起

中華隊拿下2024年世界棒球12強冠軍賽奪冠，讓全民熱血沸騰，各大通路紛紛端出優惠好康同慶。Global Mall線上線下推出「強棒奪冠慶典」四大限時好康，歡慶台灣隊以4:0擊敗日本。

全台八店即日起至11月29日推出限量「點數4倍送」，會員消費滿100元即可享點數4倍贈(含原先一倍，每會員期間最高加贈50點，原消費100元可獲1點)。於全台FB粉絲團推「挺台灣強棒球員抽購物金」11月30日前只要留言最支持哪位中華隊球員，即可抽500元電子商品禮券(全台共抽出8名)。

線上環球Online即日起至11月30日加入環球Online會員即可抽「台灣隊長背號紀念球24-陳傑憲」(共計抽出2顆)。同時全台八店更集結超過150家品牌推買一送一、第二件半價或5折起優惠，從珍珠奶茶、月亮蝦餅、生啤酒、蛋糕、甜甜圈到運動服飾、眼鏡配件通通有。

Global Mall新北中和、林口A9三年五班黑糖珍珠鋪「黑糖珍珠鮮奶(M)」即日起至12月5日每日限量買一送一；新北中和、桃園A19日出茶太「太極珍奶」即日起至11月27會員憑優惠券12：00~20：00享限量買一送一、饅饅好食即日起至11月27日每日15:00前切片蛋糕享限量買一送一、TGI FRIDAYS即日起至11月27日飲品類全面買一送一、天仁茗茶全品項即日起至11月27日享第二杯半價，Mami cooking韓國道地小菜推12月2日前進口泡菜全系列買一送一。新北中和、板橋車站、屏東市COLD STONE即日起至11月28日推出中杯以上冰淇淋第2杯10元。

板橋車站主推好友歡慶飲品及異國料理，這味泰泰即日起至12月1日指定美食，包括蝦醬空心菜、月亮蝦餅、椒麻炸豆腐、東央薯條限量買一送一；乾杯列車即日起至12月1日酒類商品半價優惠、The chips即日起至11月28日海尼根生啤買一送一。

南港車站則力推外帶美食好康，滷春秋全系列飲品即日起至11月29日享第二杯半價、炸雞大獅即日起至11月27日購買「台式椒鹽臻寶炸鷄XL」即送「黃金脆薯」一份、洪瑞珍三明治即日起至11月27日單筆消費滿250元送限量招牌火腿三明治一個。

桃園機捷三店主打飲品超值好康，桃園A8知覺優格「優格冰雪糕」即日起至11月30日買一送一、沐尼白木耳飲「白木耳飲920ml」即日起至11月30日買二送一；林口A9茶自點複合式餐飲即日起至11月27日13:00-17:00「珍珠奶茶」內用享買一送一；桃園A19日春木瓜牛奶即日起至11月29日霜淇淋第二杯半價、咖哩樹即日起至11月27日內用消費任一咖哩飯贈限量現釀啤酒350cc一杯。屏東市則推即日起至11月28日路易莎推指定咖啡享第2杯半價，另還有EDWIN、CACO、Bonny & Read、日藥本舖等推指定商品買一送一。

另外，板橋車站的大阪王將、京都勝牛、橋村炸雞、銀座杏子日式豬排即日起至11月28日說出通關密語「台灣奪金牌」，3人以上用餐享全單8.5折優惠；新北中和推燒肉LIKE點購「全美和牛套餐」11月26日至29送指定蔬菜、繼光香香雞推即日起至11月27日扣imall點數100點換限量中份炸雞；另新北中和、桃園A8美珍香推即日起至11月27日全面8.8折；屏東市CoCo壹番屋推點主餐送限量飲品一杯；新左營車站推老董牛肉麵即日起至11月28日全品項9折。