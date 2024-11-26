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冷氣團27日南下 北台灣平地低溫探11度

中央社／ 台北26日電
首波大陸冷氣團明天南下，溫度也將從明天起明顯下降，周四到周六溫度偏低。聯合報系記者陳正興／攝影
首波大陸冷氣團明天南下，溫度也將從明天起明顯下降，周四到周六溫度偏低。聯合報系記者陳正興／攝影

氣象署表示，今天北台灣開始降溫，明天起大陸冷氣團南下，持續影響至30日清晨，北部平地低溫約攝氏11度至13度，局部地區可能出現不到10度低溫，中南部低溫13度至17度，要留意日夜溫差。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，今天北台灣已經開始降溫，明天大陸冷氣團南下，預估持續影響至30日清晨，最冷的時間點會是29、30日清晨，冷氣團加上輻射冷卻影響，北台灣普遍平地低溫約11度至13度，中部13度至15度、南部15度至17度，局部近山區平地可能出現不到10度的低溫。

黃恩鴻表示，冷氣團影響期間，由於白天可以見到陽光、加上水氣少，北台灣高溫可回升至18度至20度，南部約23、24度，要留意日夜溫差較大。

黃恩鴻指出，30日白天冷氣團減弱，氣溫逐日緩升1、2度，但12月3日又一波東北季風增強，天氣再轉濕涼。

黃恩鴻說，這波冷氣團由於偏乾冷，因此預估高山並沒有降雪的機會。

黃恩鴻提到，今天上半天鋒面掠過後，水氣已逐漸減少，一直到週末各地大多為晴到多雲，僅東部及東南部有零星短暫雨；12月1、2日偏東北風，基隆北海岸及東半部地區有零星短暫雨；12月3日東北季風增強，水氣偏多，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

黃恩鴻提醒，今、明兩天東北風明顯偏強，苗栗至台南沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖易有9級至10級強陣風，新竹以北、東半部沿海空曠地區及金門、馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

低溫 冷氣團 東北季風

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