花東基金獎助飛機航班 北花線1年新增1016架次

403地震後，每逢豪大雨常造成蘇花交通中斷，經縣府爭取，行政院今天核定由花東基金獎助航班，北花線1年新增1016架次，每週往返28架次，嘉惠花蓮民眾，也盼為觀光注入活水。

花蓮縣政府今天發布訊息表示，今年連遭地震、颱風等天災影響，花蓮北上鐵公路運輸中斷多達12次，不僅是地震造成陸路毀損，也因地震後土石鬆動，颱風侵襲大量降雨造成土石流，沖毀鐵路；儘管台鐵在鐵路中斷後積極搶修，但截至今天部分路段仍只有單向通車，無法恢復正常運量。

花蓮縣政府指出，花蓮人期盼一條安全回家的道路格外艱辛，也影響遊客到訪花蓮的意願。經與國民黨籍立法委員傅崐萁向行政院爭取，以增加台北-花蓮航班的方式作為運量支援，讓空運負擔部分陸運的壓力，振興花蓮經濟活動。

縣長徐榛蔚除了積極爭取花蓮與國際直航航班外，對於國內航班往返花蓮的增加同樣不遺餘力爭取。基於緊急協助花蓮因鐵公路中斷的對外交通需求，行政院同意由花東基金協助，以提升民航業者加開航線意願。

規劃獎助航班為期1年，共新增1016架次，初期以每日增加1航班、2架次，以每日2航班為目標，將有助於花蓮交通緊急應變及民眾與遊客的通勤和旅遊需求。