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西藏文化藝術節邁入第10年 梵音鼓聲洗滌心靈
文化部「西藏文化藝術節」系列活動至今邁入第10年，今年邀請藏人詠唱家瓊英卓瑪與其團隊與優人神鼓攜手合作，希望透過梵音訴說西藏宗教文化的智慧與慈悲，以鼓聲帶來滌蕩心靈的震撼樂章。
文化部政務次長王時思今天在記者會上表示，這場「天籟鼓韻」音樂會跨越國界、語言與族群的藩籬，將台灣與西藏的文化記憶轉化為富有震撼力與感染力的演出，從中理解愛與慈悲。
文化部表示，台灣社會兼容並蓄，承載各族群的生命與故事，孕育出多元文化樣貌。「天籟鼓韻」音樂會將透過台灣與西藏藝術家的合作，開創音樂無國界的國際文化交流。
「天籟鼓韻」音樂會將於26日及27日在台灣戲曲中心大表演廳舉行，音樂會將由瓊英卓瑪將詠唱「大悲咒」、「藥師佛心咒」與「六字大明咒」等祈請文，祝禱眾生平安無罣礙；現場也與優人神鼓攜手合作，串聯世人對和平的共同期盼。
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