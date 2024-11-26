路老師得獎人數創高 陳世凱盼長者過馬路更安全

今年路老師得獎人數共226名創新高，交通部長陳世凱說，台灣邁入高齡社會，道路安全越來越重要，希望透過路老師活動，讓高齡長者可以過馬路更安全，也構思有沒有相關配戴工具可幫助老人家。

交通部今天舉行113年度路老師授證暨成果展示會，由陳世凱頒發10名「年度貢獻獎」予傑出路老師，並向台北市交通文教基金會致贈感謝狀，以表彰其對路老師工作背心的贊助與支持。

交通部指出，截至113年6月統計，已有7個縣市，包含台北市、基隆市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣高齡人口比例超過20%。高齡者由於身心功能退化，且以機車和行人事故為主，發生交通事故時死傷機率較高，交通事故對高齡者的威脅顯著。

交通部表示，培訓合格的「路老師」來教導高齡者正確的用路觀念及交通風險，成為當務之急。

交通部表示，藉由培訓「路老師」向高齡者傳授正確的用路知識及風險管理，已經有2005位路老師加入高齡交通安全宣導的行列，「路老師」成員涵蓋教育界、警界、監理所站及社福單位等各界人士，今年共評選出226名合格路老師，其中以屏東縣人數最多。

陳世凱表示，台灣社會邁入高齡社會，現在老年人口越來越多，道路安全也越來越重要，年紀大了反應跟行動速度都會比較緩慢，因此道路安全會特別注意，因此才要舉辦路老師活動，多做宣導，讓高齡長者過馬路時，更著重在正確的觀念減少事故發生。

陳世凱說，目前除了安駕訓練會落實在高齡長者的安全外，正在構思有沒有相關配戴工具，讓老人家早上或傍晚運動時可以更安全。