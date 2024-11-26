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高鐵左營站商場再由新光三越得標 將投2.12億元改裝

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
「經營高速鐵路左營車站附屬事業開發大樓租賃案」再由現承租人新光三越百貨股份有限公司得標。聯合報系資料照
「經營高速鐵路左營車站附屬事業開發大樓租賃案」再由現承租人新光三越百貨股份有限公司得標。聯合報系資料照

交通部鐵道局辦理「經營高速鐵路左營車站附屬事業開發大樓租賃案」，由現承租人新光三越公司再度得標，並於今日完成簽約事宜，新光三越預計投入2.12億元進行本案改裝輯設備重置與更新，以活絡商圈，促進高鐵左營站周邊整體經濟繁榮。

鐵道局表示，本案標的為地下2層、地上5層建物，主要商場空間及停車空間面積為2萬8413.63平方公尺（約8595.123坪），分布於地上1至4層及地下1至2層。

本案為20年租賃案，未來將由新光三越持續作為百貨商場使用，鐵道局預估在契約期間可收取土地及房屋租金近5.7億元，權利金至少收取5.9億元。

鐵道局表示，新光三越預計將投入2.12億元進行本案標的的改裝及設備重置與更新，以保持市場競爭力，並持續優化現有經營模式，適時引進具有話題性、競爭力的百貨餐飲美食、伴手禮、潮旅休閒等品牌，以持續活絡商圈，促進高鐵左營站周邊區域整體的經濟繁榮。

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