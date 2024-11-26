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網路交友盛行 台灣愛滋感染15到24歲族群飆第2高

中央社／ 嘉義縣26日電

疾病管制署南區管制中心科長陳靜瑩今天說，因網路交友盛行，15到24歲成為台灣感染愛滋病第2高族群，籲年輕朋友重視安全的性行為、正確採保護措施，並遠離毒品危害。

嘉義縣衛生局今天舉行2024世界愛滋日「幸福5愛力、健康攏抵嘉」記者會，宣導幸福5愛「愛認知、愛戴套、愛篩檢、愛包容、愛無距」觀念，守護自己及伴侶健康。

陳靜瑩與會致詞說，最新統計數據全國累計4萬5000多人感染，其中嘉義縣有500多例，從新的感染者分析，最主要的感染途徑是不安全性行為，占了9成以上，其次才是注射藥物者，所以性教育與毒品防制是愛滋防治重要課題。

另外，從感染者年齡層分析，大部分感染者在25至49歲民眾居多，另一個族群是15到24歲，為青少年與大學學生，這一族群是國家未來棟梁，須好好保護他們。

陳靜瑩指出，因網路發達，年輕朋友透過社群媒體交友，因為好奇心或同儕壓力，疏於保護增加感染風險，呼籲年輕朋友一定要重視安全的性行為、正確使用保護措施，並遠離毒品危害。

陳靜瑩強調，愛滋病已不是絕症，是可控的慢性病，感染者只要遵從醫師指示、規律回診、按時服藥，生活品質與壽命都會大大提高，也呼籲大家尊重與包容愛滋感染者，保障他們就學、就醫與工作權益。

衛生局長趙紋華說，民眾可前往各醫療院所、衛生所接受愛滋篩檢，也可透過藥局、諸羅部屋等服務點購買篩檢試劑，或者使用網路訂購並在超商取貨自行檢驗；12月1日至31日期間，只要到嘉義縣衛生所參加篩檢，就能獲得精緻好禮，名額有限，送完為止。

愛滋病 朋友 衛生所

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