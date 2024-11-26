快訊

雲林議員陳芳盈遭撞「眼部受創」轉台大醫 肇事駕駛疑急閃臨停衝逆向

12強賽／坦言沒想過能奪冠 陳傑憲曾自覺渺小：往後可以抬頭挺胸走向國際

張忠謀自傳揭「曾拒業務主管職」 劉德音妙回1句現場笑聲不斷

旅行業盼解赴陸禁團令 陳世凱：盼中國解除限制

中央社／ 台北26日電
交通部長陳世凱。圖／聯合報系資料照
交通部長陳世凱。圖／聯合報系資料照

旅遊業者盼解除赴中國大陸旅遊禁團令。交通部長陳世凱今天說，希望中國解除政治上的限制，不要干擾兩岸觀光運行。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會與地方旅行公會等團體、各大觀光社團今天到觀光署陳情，盼解除赴中國大陸旅遊禁團令。

陳世凱今天接受媒體聯訪表示，禁團令是今年6月開始禁止組團到中國遊玩，且台灣觀光問題是要吸引更多旅客來台，不是把台灣旅客送到國外。

陳世凱說，希望觀光業者一起努力，把旅客帶進台灣，包含中國也要解除政治上的限制，對於團客開放來台不要完全禁止，不要干擾兩岸觀光運行。

另外，針對中華電信不滿待遇，擬發動罷工部分，陳世凱表示，會請中華電信好好跟勞方溝通協調，上市櫃公司有公司治理的內涵，希望勞資雙方好好協議。

交通部長 出國旅遊 陳世凱

延伸閱讀

高齡交通死亡節節攀升 交部今年培訓逾200位路老師宣導

中華電信工會不滿待遇抗議 交長籲：勞資雙方好好協議

12強賽／采盟搶C位合影惹議 交長要求檢討：運動員不是打廣告用

兩岸觀光禁團令未解 陳世凱：盼對岸解除政治上的限制

相關新聞

冷氣團27日南下 北台灣平地低溫探11度

氣象署表示，今天北台灣開始降溫，明天起大陸冷氣團南下，持續影響至30日清晨，北部平地低溫約攝氏11度至13度，局部地區可...

高鐵左營站商場再由新光三越得標 將投2.12億元改裝

交通部鐵道局辦理「經營高速鐵路左營車站附屬事業開發大樓租賃案」，由現承租人新光三越公司再度得標，並於今日完成簽約事宜，新...

西藏文化藝術節邁入第10年 梵音鼓聲洗滌心靈

文化部「西藏文化藝術節」系列活動至今邁入第10年，今年邀請藏人詠唱家瓊英卓瑪與其團隊與優人神鼓攜手合作，希望透過梵音訴說...

路老師得獎人數創高 陳世凱盼長者過馬路更安全

今年路老師得獎人數共226名創新高，交通部長陳世凱說，台灣邁入高齡社會，道路安全越來越重要，希望透過路老師活動，讓高齡長...

旅行業盼解赴陸禁團令 陳世凱：盼中國解除限制

旅遊業者盼解除赴中國大陸旅遊禁團令。交通部長陳世凱今天說，希望中國解除政治上的限制，不要干擾兩岸觀光運行

懶人包／好市多黑色購物週Day 3優惠！黑五3C家電特價 無線聲霸折3900、75吋電視砍7千

知名美式賣場好市多（Costco）的超殺折扣活動「黑色購物週（又稱黑色購物節，黑五）」從11月25日至12月1日，限期7天要讓民眾撿便宜。明日（11月27日）為第3天活動，好市多官方臉書粉絲團也在下午4點公布隔日的精選優惠商品，聯合新聞網《科技玩家》製作懶人包整理好市多黑五3C相關特價訊息，也別忘記11月27日也是提早9點就營業。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。