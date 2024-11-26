旅行業盼解赴陸禁團令 陳世凱：盼中國解除限制

旅遊業者盼解除赴中國大陸旅遊禁團令。交通部長陳世凱今天說，希望中國解除政治上的限制，不要干擾兩岸觀光運行。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會與地方旅行公會等團體、各大觀光社團今天到觀光署陳情，盼解除赴中國大陸旅遊禁團令。

陳世凱今天接受媒體聯訪表示，禁團令是今年6月開始禁止組團到中國遊玩，且台灣觀光問題是要吸引更多旅客來台，不是把台灣旅客送到國外。

陳世凱說，希望觀光業者一起努力，把旅客帶進台灣，包含中國也要解除政治上的限制，對於團客開放來台不要完全禁止，不要干擾兩岸觀光運行。

另外，針對中華電信不滿待遇，擬發動罷工部分，陳世凱表示，會請中華電信好好跟勞方溝通協調，上市櫃公司有公司治理的內涵，希望勞資雙方好好協議。