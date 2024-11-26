流感就診人次仍在低點 重症死亡創10年同期新高

近期氣溫驟降，疾管署發言人羅一鈞今天表示，流感重症死亡為10年同期新高，目前就診人次仍在低點上下起伏，但若冷氣團接連報到，12月中下旬進入流行期機率就會大增。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在例行疫報表示，本流感季自今年10月1日起截至11月25日累積250例流感併發重症病例（234例A型H1N1、12例A型H3N2、2例A型未分型、2例B型），其中41例死亡。流感併發重症確定病例數及死亡數均為10年同期最高，且均未接種本季流感疫苗。

羅一鈞表示，目前流感就診人次仍在低點上下起伏，流行型別也沒有明顯轉換，因此預估不會很快進入流行期，擴大公費流感抗病毒藥劑用藥措施不會如過往於每年12月1日啟動，預估延到12月上旬。不過若冷氣團接連報到，12月中或月底進入流行機率就會大增。

「左流右新」疫苗開打滿8週，疾管署統計，截至11月25日止，公費流感疫苗接種數約529萬人次，疫苗使用率約80.3%。羅一鈞表示，追加採購的荷商葛蘭素史克藥廠（GSK）、台灣東洋與賽諾菲等共15萬劑流感疫苗，22日已配送到各縣市，目前疫苗庫存充足。

疾管署自15日起，首度祭出接種獎勵金共新台幣5850萬元衝打氣，醫療院所為長者或幼兒接種流感疫苗，可依劑次獲得50元或75元的額外獎勵。羅一鈞說，獎勵計畫公布後，累計11天接種數40.7萬，較去年同期增加22%；累計接種數529.2萬，較去年同期574.1萬減少44.9萬，落差已縮小。

本季流感疫苗開打後，基隆市政府發現有國光流感疫苗變色，不過幼兒流感疫苗接種率卻未受影響，已衝上74.2%，與連江縣均為全國率先達標縣市。基隆市衛生局長張賢政今天受邀出席疫報，分享幼兒流感疫苗接種策略。

張賢政指出，基隆市府除透過地方電視新聞、廣播電台、新聞稿，更透過「基隆親子照護平台」官方LINE、電視牆、跑馬燈、公車車廂、健康職場、室內兒童樂園、個別化明信片及簡訊等多元管道宣導。

張賢政說明，同時增加合約院所（包括所有幼兒專責醫師院所）、高可近性地點及時段（包括夜間或假日與假日社區接種）及外展到托嬰中心和幼兒園接種等，以提升服務量及可近性。並定期與各區衛生所會議、追蹤各族群接種率、個案討論暨經驗分享，滾動式調整策略等定期會議追蹤改善。