啟動智慧鐵道系統計畫 鐵道局補助9大鐵道機構5年4.5億

為推動我國鐵道系統智慧化發展，交通部鐵道局啟動智慧鐵道系統發展計畫，包含研訂標準技術規範、建置鐵道雲平台、訂定智慧鐵道的雲網端架構，桃園捷運系統經試辦後，5分鐘以上延誤事件減少60％；另為鼓勵業者建置智慧鐵道系統，鐵道局將補助9大鐵道營運機構5年共4億5000萬元。

因應智慧鐵道未來發展，鐵道局2022年起研訂「智慧鐵道系統資訊與通訊技術規範」，去年9月完成初審，今年8月完成複審、9月30日正式頒布，讓鐵道興建與營運機構在智慧鐵道系統相關作業上有一致標準與指引。

鐵道局副總工温志輝說，目前各家鐵路業者編碼原則各不相同，未來統一編碼後，採用國際編碼、JSON標準資料範例，讓大家認知一致，這樣資訊不僅可直接明瞭判斷，不用花時間去猜，也不會讓資料交換失真。

智慧鐵道系統部分，鐵道局自2021年啟動國家智慧鐵道系統發展計畫。該計畫包含研訂標準技術規範、建置鐵道雲平台、以機場捷運為試驗場域等3大重點工作，並以雲端技術為核心，結合資安需求及資通訊技術，訂定智慧鐵道的雲、網、端架構及標準資料交換框架。

鐵道局表示，在規範制訂過程中，先與桃園捷運公司合作，於機場捷運進行實作驗證，確認規範的可行性與實用性，經多年推動後，該計畫已產生顯著效益，且可提供鐵道興建與營運機構清晰的執行依據，確立標準化框架，加速智慧鐵道發展進程及提升技術能力。

温志輝指出，智慧鐵道系統中的鐵道雲平台，可有效推動鐵道監理的數位轉型，減少人工作業，舉例來說，傳統方式是以人力人力巡檢列車，定期三個月或半年巡檢一次，但推動鐵道數位轉型後，智慧鐵道可透過演算法，根據轉測器的時間差及電流差，經AI整理出行動值，若數值超過誤差範圍，系統就會認定列車設備快要故障，屆時會提醒，維修人員再利用收班時檢修即可，不會等到號誌系統出問題，列車暫停影響行車。

温志輝表示，再以桃園捷運為例，桃捷在試辦期間，完成桃捷雲平台、鋼輪輪緣檢測分析、擷取列車監控系統數據等多項應用，智慧技術導入後，桃捷系統5分鐘以上延誤事件減少60％、維運作業人工時減少20％。

温志輝表示，為鼓勵全國9家鐵道營運機構發展智慧鐵道系統，預計將從2025年至2029年，提供5年共4.5億補助，目前補助方案正在公告中，將會公告90天至明年2月24日，公告結束後，針對送審的提案計畫進行評選，評選過關業者2025年將可取得補助。

鐵道局補充，補助對象為台鐵、高鐵、北捷、新北捷、桃捷、中捷、高捷、林鐵、糖鐵等9大鐵道營運機構，而補助分為3階段，如尚未建立任何智慧鐵道系統的林鐵，將優先補助規劃階段最多1500萬元；若像是北捷、桃捷已建立端網雲，就會針對建置階段擴展進行補助，建置階段再分為基礎雲平台基礎建設3000萬，下層IoT等端建置7000萬元。