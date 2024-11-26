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鍾欣凌、吳怡霈「莎姆雷特」共穿服裝 魔術般藏巧思

中央社／ 台北26日電
已故戲劇家李國修紀念作品「莎姆雷特」經典版12月起將在台中、台北、高雄等地演出。中央社
已故戲劇家李國修紀念作品「莎姆雷特」經典版12月起將在台中、台北、高雄等地演出。中央社

李國修紀念作品「莎姆雷特」經典版距離首演倒數2週，劇組為戲製作全新造型，傳承經典同時也想帶給觀眾不同感受。今天全員著裝整排，鍾欣凌與吳怡霈透露將像魔術般、共穿同套服裝

曾國城今天受訪透露，目前已彩排9成，隨時都是上台狀態，能和這群老戲精朋友同台演出非常開心，也感謝平常住花蓮的朱德剛常一早坐火車北上。

鍾欣凌提到，「莎姆雷特」是她當年進屏風劇團的第一齣戲，很高興能跟老班底合作，而且看到曾國城在排練場刁戲真的有種傳承的感受，「感受到師兄師姐的疼愛。」

唐從聖分享，這是第一次接觸李國修老師作品，在1個半月的排練過程，他很佩服李國修當初創作時豐富、細緻又縝密的設計，有很多錯綜複雜的「演員」與「角色」關係，是以前當觀眾時從未發現的密碼。

吳怡霈吐槽，這齣爆笑喜劇只有她一人從頭到尾演悲劇，「和城哥有情感上的糾葛，為了他掉了很多眼淚。」並提到新服裝有很多巧思，由於她和鍾欣凌共穿服裝，有很多巧思機關，彷彿有魔術，鍾欣凌也補充：「真的很厲害，衣服可以忽大忽小，就像行李箱一樣。」

「莎姆雷特」經典版12月7、8日將從台中歌劇院出發，接著12月26日至29日到國家戲劇院演出，最後2025年1月4日南下高雄衛武營盛大巡迴，為觀眾帶來最荒謬、失控的寶藏喜劇。

服裝 行李箱 觀眾

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