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高齡交通死亡節節攀升 交部今年培訓逾200位路老師宣導

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長陳世凱頒發「年度貢獻獎」。圖／交通部提供
交通部長陳世凱頒發「年度貢獻獎」。圖／交通部提供

隨著台灣進入高齡化社會，高齡者交通死亡事故也節節攀升，今年截至8月高齡者交通死亡也較去年同期增加1.4%。交通部2011年起開辦「路老師培訓宣講計畫」，透過訓練合格「路老師」，教導高齡者判別交通事故風險，今舉行路老師培訓計畫成果展示暨頒獎授證典禮，由交通部長陳世凱頒發10位路老師「年度貢獻獎」。

我國高齡人口逐年增加，截至今年6月統計，已有台北市、基隆市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣等7縣市高齡人口超過20%。交通部表示，高齡者由於身心功能退化，且以機車和行人事故為主，發生交通事故時死傷機率較高，培訓「路老師」來教導高齡者正確用路觀念及交通風險為當務之急。

根據交通部統計，近5年高齡者交通死亡事故節節攀升，2022年至2023年依序有1235人、1148人、1283人、1277人，今年截至8月高齡者交通死亡共有811人，較去年同期增加1.4%，其中高齡無照駕駛、高齡行人、高齡機車騎士死亡也較去年同期增加。

陳世凱致詞表示，感謝路老師過去對台灣交通的幫助，交通部2011年起組織路老師在全國各地進行交通安全講習，讓高齡長者有正確交通觀念，這個工作不只是教育，也是在救人命，截至目前已經有2005位合格路老師，今年還增加226位，這幾年高齡者交通事故比例不斷增加，若沒有路老師，增加速度會更快。

陳世凱指出，台灣已經進入高齡者社會，隨著年齡增長，反應、體力及速度都變差，更需要正確的交通觀念。路老師有來自教育界、警戒、監理所站及社福單位人士，希望未來能有更多人加入，深入更多長者群聚的地方，交通部也有編列道安手冊跟教材，未來也會推出更多輔助工具，如閃光帽等。

今年獲得年度貢獻獎及偏鄉服務獎的路老師林秀姿表示，許多長者在交通上貪圖方便，認為能衝就衝，進而產生不少事故。她自國小老師退休後，從樂齡講師當起，2013年拿到路老師證照進行宣講，她認為，長者多需要用影片及日常生活經驗結合，才能有效溝通。

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