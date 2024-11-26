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波波牙醫爭議！醫師法施行細則修正 增2項國外學歷不予採認情形

中央社／ 台北26日電

波波牙醫爭議未歇，加上近年持國外學歷回台參加考試人數攀升，衛福部近日公布修正醫師法施行細則，國外學歷不予採認情形從9項增加到11項，包括未對外公開招生及考試等。

衛生福利部25日公告修正醫師法施行細則，自發布日施行。根據醫師法施行細則修正總說明，基於維持國內醫師人力培育制度及規劃完整性，為避免醫師人力供需失衡，應有適當審查調管機制。

因應醫師法第4條於民國111年修正，對於持國外學歷報考醫師考試者，一律須先通過教育部學歷甄試，而對於國外醫學學歷仍須透過一定程序審查與採認，以確認其與國內同級同類學校規定相當，因此配合修正醫師法施行細則。

今年2月預告的施行細則草案中，國外學歷不予採認的項目有9項，分別為函授方式取得、遠距教學、研習班取得的修課證明、僅以論文著作取得博士學位、名譽學位、非使用中文國家但用中文授課、未經教育部核定在國內設專班、沒有提供包含實習的醫學訓練課程、不具當地醫師應考資格等。

衛生福利部長邱泰源今天下午接受媒體聯訪說明，由於草案公布後收到各界意見，25日公告的施行細則中，再增加2項國外學歷不予採認情形，分別是「沒有對外公開招生及公開考試、甄審、推薦或其他相當方式入學」以及「該國對我國醫學學歷沒有對等承認」者。

邱泰源表示，從預告到各種討論意見，施行細則都是按照醫師法修正，經過非常嚴謹的過程，完成程序就公告，衛福部重申過很多次，外國牙醫回台實習名額50名不會增加，且施行細則都是依法辦理。

另外，本土小牙醫聯盟24日上街要求撤回優化偏鄉醫療精進計畫。邱泰源回應，目前計畫以55個無牙醫鄉鎮為限、本國醫學院畢業優先；偏鄉醫療包括牙醫在內真的需加強，如何兩全其美、創造三贏局面，政府非常努力研議，希望多多理性探討，同時解決長期以來的爭議。

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