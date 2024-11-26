快訊

直播／遊行現場沸騰畫面曝！民眾呼聲中英雄前進總統府 賴總統發表談話

京華城案柯文哲心腹「大帳房」李文宗 裁定再押2個月

潘傑楷老婆發聲「向曹佑寧道歉」 澄清KANO男主角真相

聽新聞
0:00 / 0:00

肺癌治療月破5萬 綠委盼增加健保給付

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

肺癌在台灣死亡率、發生率高，政府應增加健保給付、接軌國際治療指引！」台灣年輕病友協會26日與民進黨立委劉建國一起召開記者會，公布肺癌病友調查問卷，顯示7成病友希望負擔能在每月5萬以下。綠委劉建國呼籲政府擴大健保給付，台大癌醫中心院長楊志新則建議要接軌國際治療指引。

9成不知治療指引

台灣年經病友協會副理事長劉桓睿表示，問卷調查發現，317份肺癌病友樣本中，晚期肺癌佔71.9%、7成病友是60歲以下、41到60歲超過一半，顯示肺癌不只是老人問題。雖然有8成病友會接受腫瘤基金檢測，裡面有8成可找到突變基因，但不代表可以找到基因突變對應藥物。

晚期的228份晚期肺癌並有樣本中，9成不清楚肺癌的NCCN指引、9成病友希望醫師說明最適切治療方案，且只有6成病友接收到醫生提醒治療方案有自費可能，其中有2成知道資訊後不願自費，因為經濟壓力太重。

晚期病友只有6成首次治療時獲得健保，自費治療中有54.8%病友每月治療花費超過5萬元，7成病友希望負擔能在每月5萬以下。

自費的財源支應方面，病友有53.5%是保險、49.6%以存款支應、35.5%薪資所得與26.8%家人支應，但47.8%病友罹癌前月收入低於4萬元。

應增加免疫健保給付

民進黨立委劉建國強調，5成肺癌個案確診時已經是晚期，要降低肺癌死亡率，只推動公費篩檢不夠，還要針對晚期病友對症下藥，有4成病友首次接受治療，就要面臨部分與全額負擔治療費用，代表目前健保針對晚期肺癌的給付範圍，還有很大進步空間。

台大癌醫中心院長楊志新表示，台灣肺癌發生率、死亡率與晚期比率高，經濟學人也認為台灣的肺癌藥物核准上市速度快，但開放健保給付偏慢。他說，健保署雖已經擴大給付第三代EGFR標靶藥物，但國際NCCN的category 1治療指引還強調標靶與免疫療法的搭配很重要，盼健保署能給付免疫的部分，增加晚期肺癌5年存活率。

【更多精采內容，詳見

健保署 死亡率 肺癌

延伸閱讀

2026縣長前哨戰 基層農會選舉開跑雲林未見綠營介入竟是這理由

【重磅快評】劉世芳妖魔化藍營 卻未見綠委口嫌體正直

立院21日審國土計畫法 蔡易餘等逾十綠委籲展延上路

光電自救會批升壓站程序違法請監院調查失職 雲林縣府回應捍衛清譽

相關新聞

首波冷氣團南下 氣溫明顯下降

天氣轉變，入秋以來首波大陸冷氣團明天南下。天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，昨晚到今天上午鋒...

膽固醇高不高？醫師教「看臉」兩處判斷 哈佛研究推3食物降血脂

根據節目《健康云之道》指出，台灣大約每三個人就有一人膽固醇太高，而高血脂容易提高罹患中風、高血壓、糖尿病、腎臟病等風險。心臟內科醫師陳冠任在節目表示，平均每三人就有一人患有高血脂，根據數據統計，有七到八成的人膽固醇過高是遺傳，如果想透過調整生活習慣改善，如：飲食、運動或體重等後天方式，要將數值控制到正常機率不高，建議還是服用藥物效果為佳。

台灣年輕病友協會攜手立委劉建國發布肺癌病友大調查

台灣年輕病友協會下午攜手民進黨立委劉建國在立法院舉辦「2024年台灣肺癌病友大調查」發表記者會，發布肺癌已連續20年位居...

高齡交通死亡節節攀升 交部今年培訓逾200位路老師宣導

隨著台灣進入高齡化社會，高齡者交通死亡事故也節節攀升，今年截至8月高齡者交通死亡也較去年同期增加1.4%。交通部2011...

外國營養師激推五樣水果有益心臟 吃它：熱量低還飽腹

水果既健康又營養已不是什麼秘密，但你知道吃水果還有促進心臟健康和延長壽命的功效嗎？ 根據許多研究包含2019年發表的《當前藥用化學》雜誌上的一項研究顯示...

肺癌治療月破5萬 綠委盼增加健保給付

「肺癌在台灣死亡率、發生率高，政府應增加健保給付、接軌國際治療指引！」台灣年輕病友協會26日與民進黨立委劉建國一起召開記者會，公布肺癌病友調查問卷，顯示7成病友希望負擔能在每月5萬以下。綠委劉建國呼籲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。