肺癌治療月破5萬 綠委盼增加健保給付

「肺癌在台灣死亡率、發生率高，政府應增加健保給付、接軌國際治療指引！」台灣年輕病友協會26日與民進黨立委劉建國一起召開記者會，公布肺癌病友調查問卷，顯示7成病友希望負擔能在每月5萬以下。綠委劉建國呼籲政府擴大健保給付，台大癌醫中心院長楊志新則建議要接軌國際治療指引。

9成不知治療指引

台灣年經病友協會副理事長劉桓睿表示，問卷調查發現，317份肺癌病友樣本中，晚期肺癌佔71.9%、7成病友是60歲以下、41到60歲超過一半，顯示肺癌不只是老人問題。雖然有8成病友會接受腫瘤基金檢測，裡面有8成可找到突變基因，但不代表可以找到基因突變對應藥物。

晚期的228份晚期肺癌並有樣本中，9成不清楚肺癌的NCCN指引、9成病友希望醫師說明最適切治療方案，且只有6成病友接收到醫生提醒治療方案有自費可能，其中有2成知道資訊後不願自費，因為經濟壓力太重。

晚期病友只有6成首次治療時獲得健保，自費治療中有54.8%病友每月治療花費超過5萬元，7成病友希望負擔能在每月5萬以下。

自費的財源支應方面，病友有53.5%是保險、49.6%以存款支應、35.5%薪資所得與26.8%家人支應，但47.8%病友罹癌前月收入低於4萬元。

應增加免疫健保給付

民進黨立委劉建國強調，5成肺癌個案確診時已經是晚期，要降低肺癌死亡率，只推動公費篩檢不夠，還要針對晚期病友對症下藥，有4成病友首次接受治療，就要面臨部分與全額負擔治療費用，代表目前健保針對晚期肺癌的給付範圍，還有很大進步空間。

台大癌醫中心院長楊志新表示，台灣肺癌發生率、死亡率與晚期比率高，經濟學人也認為台灣的肺癌藥物核准上市速度快，但開放健保給付偏慢。他說，健保署雖已經擴大給付第三代EGFR標靶藥物，但國際NCCN的category 1治療指引還強調標靶與免疫療法的搭配很重要，盼健保署能給付免疫的部分，增加晚期肺癌5年存活率。

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