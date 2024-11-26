外國營養師激推五樣水果有益心臟 吃它：熱量低還飽腹

吃水果既健康又營養已不是什麼秘密，但你知道吃水果還有促進心臟健康和延長壽命的功效嗎？ 根據許多研究包含2019年發表的《Current Medicinal Chemistry》期刊上的一項研究顯示，除了其他食物外，富含水果的飲食具有強大保護心血管的作用。吃水果對心臟有好處外也助於預防心臟病，根據世界衛生組織的說法，心臟病是全球頭號殺手。

國外網站《EatingWell》發布貼文，由《Recipe for Survival》的作者兼加州大學洛杉磯分校醫學中心的高級心臟營養師達娜·埃利斯·亨內斯（Dana Ellis Hunnes），為你推薦的5種對心臟有幫助的水果，一起來看看吧！

一、黑莓

黑莓除了是一種美味的水果外，富含的營養成分也對心臟健康至關重要。 其中一個營養素是花青素，花青素富含強大的抗氧化劑，有益於心血管健康。此外，2021年發表在《Biomolecules》的研究發現，花青素有助於預防動脈粥狀硬化（動脈斑塊堆積），並降低心血管衰老和疾病的風險。

根據美國農業部的說法，一杯黑莓提供了超過每日維生素C值的三分之一和每日鉀攝入量的5%，這是維持心血管健康的兩種必需營養素。Ellis Hunnes指出黑莓富含纖維、抗氧化劑、多酚、黃酮醇和水，由於富含抗氧化劑和纖維，它們對心臟和胃腸道非常健康，而且熱量低、飽腹又抗發炎。

二、藍莓

這些微小但強大的漿果充滿營養，包括對心臟健康有益。根據2019年發表在《The Journals of Gerontology》上的一篇研究顯示，每天食用藍莓與改善血管的細胞功能有關，以幫助控制血壓和防止血液凝固。

不僅如此，根據2021年發表在《Nutrients》上的另一項研究表明，藍莓富含可溶性纖維，透過降低膽固醇和幫助腸道消除膽汁來改善心血管健康。根據美國農業部的說法，1杯份量的藍莓可以提供4克的膳食纖維。Ellis Hunnes表示，像黑莓一樣，藍莓富含多酚、黃酮醇和植物營養素（植物營養素），具有抗發炎和對心臟、胃腸道有益。

三、覆盆子

覆盆子可以把它想像成來自大自然的糖果，是一種有趣的零嘴，對心血管健康也非常有益。例如降低LDL膽固醇、改善血壓、健康體重管理和降低發炎症機率。根據美國農業部的說法，一杯覆盆子提供8克纖維。Ellis Hunnes解釋「覆盆子對心臟和胃腸道健康非常有益，因為它們具有抗發炎和富含高纖維，而且熱量低又富含水份」。

四、木瓜

木瓜含有許多有益心臟的營養素，例如鉀、抗氧化劑維生素A和C。根據美國農業部的說法，1杯木瓜塊可以提供一日份近100%的維生素C和8%的維生素A。根據2021年發表在《 Frontiers in Physiology》上的一篇研究顯示，缺乏維生素A和C的與心血管異常有關，據說補充這些維生素可以降低心臟病、高血壓、動脈粥狀硬化、心臟病發作和心力衰竭的心血管風險。Ellis Hunnes特別提到，木瓜的鉀含量很高，對降低血壓有好處。此外，木瓜含有消化酶，可以幫助消化並保持胃腸道健康。

五、紅葡萄

紅葡萄的高多酚含量使它們成為另一種保護心臟健康的絕佳水果。根據2021年發表在《Molecules》的研究顯示，葡萄中發現的多酚已被證明，透過減少氧化、降低血壓，在治療心血管疾病和糖尿病方面有益於人類健康，此外，紅葡萄還充滿水份有助於飽腹感。