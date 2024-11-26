人工生殖法修法11月底送政院？國健署仍在調整

根據節目《健康云之道》指出，台灣大約每三個人就有一人膽固醇太高，而高血脂容易提高罹患中風、高血壓、糖尿病、腎臟病等風險。心臟內科醫師陳冠任在節目表示，平均每三人就有一人患有高血脂，根據數據統計，有七到八成的人膽固醇過高是遺傳，如果想透過調整生活習慣改善，如：飲食、運動或體重等後天方式，要將數值控制到正常機率不高，建議還是服用藥物效果為佳。

2024-11-26 16:20