曹操頭痛恐患慢性硬腦膜下血腫 醫師籲勿輕忽3症狀

台南一名75歲男子車禍撞傷頭部，起初僅輕微不適，後來漸出現持續性頭痛、無法站穩、記憶減退，確診慢性硬腦膜下血腫；醫師指出，三國時期曹操可能也患此病，勿輕忽初期症狀。

奇美醫院神經外科主治醫師李瑤琳今天在院內衛教宣導會表示，這名75歲患者平日喜歡騎腳踏車健身，有次因車禍摔倒撞傷頭部，當時僅輕微頭痛不以為意，但後來逐漸出現持續性頭痛，甚至影響睡眠，走路常需人攙扶，還常常忘記剛發生的事。

李瑤琳表示，經電腦斷層掃描後確認為慢性硬腦膜下血腫，應就是約兩個月前車禍造成頭部外傷引起，經評估後採用顱骨鑽孔術治療，在顱骨上開一個小洞，用以引流積累血腫，病患術後恢復良好，症狀逐漸改善。

李瑤琳指出，頭部外傷後症狀可能不會即時出現，即使當下沒有明顯外傷，可能因頭部受外力撞擊後，導致硬腦膜下腔形成血塊，老年人因腦組織萎縮及血管脆弱，更容易因撞擊或搖晃造成慢性出血，當血塊慢慢堆積導致壓迫腦組織時，會造成腦壓太高壓迫腦神經，出現頭痛等症狀。

她說，小說三國演義中描述曹操有嚴重頭痛問題，每次發作時頭痛欲裂，名醫華陀為曹操診治時建議開顱治療，卻被曹操處死，以現代醫學角度研判，曹操有可能罹患慢性硬腦膜下血腫，而華陀提出的治療方法沒有錯。

李瑤琳表示，慢性硬腦膜下血腫初期症狀不明顯，病人及家屬容易忽略早期警訊，若未及時治療可能導致嚴重後果，甚至威脅生命；如果發現有反覆或持續性頭痛，步態異常與行動不穩，以及記憶力減退與認知改變等情況時，應尋求專業醫師協助。