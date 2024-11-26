快訊

直播／英雄大遊行登場！球迷提前卡位 北市警布「520」員維安

12強賽／傳張奕獲日職洋聯球隊探詢 經紀公司回應了

日職／古林睿煬加盟火腿 林岳平哽咽：比奪世界第一更驕傲

曹操頭痛恐患慢性硬腦膜下血腫 醫師籲勿輕忽3症狀

中央社／ 台南26日電

台南一名75歲男子車禍撞傷頭部，起初僅輕微不適，後來漸出現持續性頭痛、無法站穩、記憶減退，確診慢性硬腦膜下血腫；醫師指出，三國時期曹操可能也患此病，勿輕忽初期症狀。

奇美醫院神經外科主治醫師李瑤琳今天在院內衛教宣導會表示，這名75歲患者平日喜歡騎腳踏車健身，有次因車禍摔倒撞傷頭部，當時僅輕微頭痛不以為意，但後來逐漸出現持續性頭痛，甚至影響睡眠，走路常需人攙扶，還常常忘記剛發生的事。

李瑤琳表示，經電腦斷層掃描後確認為慢性硬腦膜下血腫，應就是約兩個月前車禍造成頭部外傷引起，經評估後採用顱骨鑽孔術治療，在顱骨上開一個小洞，用以引流積累血腫，病患術後恢復良好，症狀逐漸改善。

李瑤琳指出，頭部外傷後症狀可能不會即時出現，即使當下沒有明顯外傷，可能因頭部受外力撞擊後，導致硬腦膜下腔形成血塊，老年人因腦組織萎縮及血管脆弱，更容易因撞擊或搖晃造成慢性出血，當血塊慢慢堆積導致壓迫腦組織時，會造成腦壓太高壓迫腦神經，出現頭痛等症狀。

她說，小說三國演義中描述曹操有嚴重頭痛問題，每次發作時頭痛欲裂，名醫華陀為曹操診治時建議開顱治療，卻被曹操處死，以現代醫學角度研判，曹操有可能罹患慢性硬腦膜下血腫，而華陀提出的治療方法沒有錯。

李瑤琳表示，慢性硬腦膜下血腫初期症狀不明顯，病人及家屬容易忽略早期警訊，若未及時治療可能導致嚴重後果，甚至威脅生命；如果發現有反覆或持續性頭痛，步態異常與行動不穩，以及記憶力減退與認知改變等情況時，應尋求專業醫師協助。

車禍 醫師 頭痛

延伸閱讀

曹操也可能罹患慢性硬腦膜下血腫 醫：3大徵兆要警惕

《真・三國無雙 起源》體驗版11/22免費下載 開放「汜水關之戰」關卡挑戰

手術才發現缺交1片顱骨…病患白白多挨刀 粗心護理師涉傷害起訴

護理師交付病患顱骨短缺 嘉檢依過失傷害起訴

相關新聞

兩岸觀光禁團令未解 陳世凱：盼對岸解除政治上的限制

疫情解封已2年，兩岸觀光仍未解，台灣至今仍有赴陸禁團令，近日旅行公會全聯會等團體赴交通部觀光署前遞交陳情書。交通部長陳世...

北美航空客運需求持續成長 華航可望再開航點

中華航空美洲地區處長鄭玉麟今天表示，北美航空客運需求持續成長，經過去年疫情後「報復性」成長，今年北美飛台灣航線又比去年成...

冷氣團報到+社區病毒竄 流感重症死亡寫10年同期新高

近期氣溫驟降，牽動流感疫情。疾管署發言人羅一鈞表示，擔憂氣溫影響讓流感就診人次增加，會密切觀察，目前就診人次數據來看尚屬...

下午1時46分花蓮縣近海規模3.8地震 4縣市有感

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天下午1時46分，在花蓮縣政府東南方7.2公里，位於花蓮縣近海，發生芮氏規模3.8地...

護理界喊開放外籍護佐 照護司：現在未限定國籍

健保住院整合照護服務試辦計畫中，由醫院安排輔佐人員與護理人員合作與分工照顧，病床使用率逐年上升，護理界認為照護人力不足，...

全台陷「冠軍熱」打擊場爆人潮 這因素恐增揮棒傷害

中華隊在世界棒球12強賽以4：0完封日本隊，全台陷入狂歡，棒壘球打擊場已出現滿滿人潮。台北市立聯合醫院中興院區復健科主任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。