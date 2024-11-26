兩岸觀光禁團令未解 陳世凱：盼對岸解除政治上的限制

疫情解封已2年，兩岸觀光仍未解，台灣至今仍有赴陸禁團令，近日旅行公會全聯會等團體赴交通部觀光署前遞交陳情書。交通部長陳世凱今受訪表示，台灣現在的觀光問題是要讓外國旅客來台灣，而不是把台灣旅客送出去，也希望對岸能解除政治上的限制，不要干擾兩岸觀光運行。

旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁近日表示，交通部先前常提到，雙邊旅遊數量不對等，台灣今年出去200萬人，希望大陸也開放200萬人來台旅遊，但台灣現在持續有禁團令，大陸方會認為台灣沒有誠意。民眾都希望組團到大陸旅遊，政府應與大陸好好溝通。

陳世凱今指出，業者對於禁團令的訊息應該是錯誤的，禁團令應該是從今年6月才開始，也就是6月之前的團客是允許組團到大陸遊玩的，但台灣現在的觀光問題是要讓外國旅客來台灣，而不是把台灣旅客送出去，還是希望觀光業者能一起來努力，把國外的旅客帶進來，包含對岸的旅客，也希望對岸能解除政治上的限制。

陳世凱表示，對岸對於團客開放來台灣幾乎是完全禁止的，這就是政治因素，也希望對岸放下政治因素，不要干擾兩岸觀光運行。