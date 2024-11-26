冷氣團報到+社區病毒竄 流感重症死亡寫10年同期新高

近期氣溫驟降，牽動流感疫情。疾管署發言人羅一鈞表示，擔憂氣溫影響讓流感就診人次增加，會密切觀察，目前就診人次數據來看尚屬低點起伏，然而若是冷氣團接連報到，可能在12月中下旬會進入流感流行期。然而，從本流感季開始至今，流感重症及死亡為10年同期最高。

疫情中心副主任李佳琳指出，本流感季從10月1日起截至11月25日，累計250例重症，分別為234例A型H1N1、12例A型H3N2、2例A型未分型、2例B型；其中有41例死亡且都未接種本季流感疫苗，分別為40例A型H1N1、1例A型H3N2，不論死亡病例及重症數都為10年同期最高。

左流右新開打滿8周，公費流感疫苗採購658.7萬劑，包含上周五已經配送的15萬劑加訂疫苗，已使用8成，累計接種529.2萬人，剩餘129.5萬劑；跟去年同期574.1萬人相比，仍有7.8%的落差。

羅一指出，醫療院所接種流感獎勵計畫11月15日公布，加碼給予醫療院所50元獎勵，各縣市或是全國達到接種率目標後，獎勵金提升至100元。目前累積11天接種40.7萬劑，較去年同期增加22%；累計接種數的落差也縮小。全國流感疫苗長者接種率為40.9%，目標值55%；幼兒至少1劑的接種率53.8%，目標值65%。

羅一鈞說，隨著氣溫驟降，呼吸道病毒將更活躍，會觀察就診人數是否增加；現在仍為處相對低點，流感尚未進入流行期；公費流感抗病毒藥劑擴大條件，實施日期將延後至12月上旬公布。

然而，冷氣團若接連報到，可能會在12月中下旬進入流行期，呼籲65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，應盡速完成流感及新冠疫苗接種，以獲及早獲得保護力。

然而，目前門急診就診人次仍處相對低點，國光疫苗10月底在基隆經歷流感疫苗變色事件，但是流感疫苗的機種率，基隆卻以74.2%奪下本島第一名。基隆市衛生局長張賢政分享推動三大策略分別為多元管道宣導，如官方LINE帳號「親子照護平台」以及室內兒童樂園；增加服務量能及可盡興如幼兒專責醫師、夜間／假日接種；定期會議追蹤改善。

另外，國內新冠併發重症病例以65歲以上長者為主，占近8成；今年自10月1日新冠疫苗開打以來，新增病例未接種新冠疫苗占98.8%，呼籲65歲以上長者及具慢性疾病等高風險族群，盡快接種新冠疫苗及早獲得保護力。新冠疫苗接種累計141.3萬，為去年同期52.9萬劑的2.7倍；長者新冠疫苗接種率15.1%，已提前達到原本預計在明年1月底達到15%的中期目標。