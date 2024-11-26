北美航空客運需求持續成長 華航可望再開航點

中華航空美洲地區處長鄭玉麟今天表示，北美航空客運需求持續成長，經過去年疫情後「報復性」成長，今年北美飛台灣航線又比去年成長5%，經常滿座，明年可望再開新航點。

華航在洛杉磯的北美總部25日舉行媒體茶敘，鄭玉麟接受中央社記者訪問時，分享他對北美航空業的市場觀察。

他認為，市場需求持續成長下，全球航空業面臨飛機短缺、新飛機供應不足的挑戰，短期內航班供應仍然緊繃，但油價相對穩定，對航空公司的營運是利多局面。

華航今年7月開航美國西雅圖，在美國與加拿大的直飛航點增加為6個，包括洛杉磯、加州安大略、舊金山、紐約、西雅圖和加拿大溫哥華，每週超過40班次往返北美與台灣。

華航是國籍航空，班機為台灣與北美之間的橋梁，也是許多台商、僑胞探親訪友的搭機選擇之一。鄭玉麟表示，「我們是代表台灣的航空公司，提供國家級的服務，是我們的使命」。

台灣具有地理位置的優勢，是美國、加拿大旅客進入亞洲的轉運中心，鄭玉麟表示，近年經由台灣的轉機旅客以倍數成長，今年從美國、加拿大到台灣的轉機旅客可望突破300萬人次。

鄭玉麟表示，華航一直與觀光署合作，向北美市場宣傳台灣，希望轉機旅客從過境台灣變成入境台灣。

華航北美總部的媒體茶敘上，華航呈現與台灣米其林三星餐廳「頤宮」合作的機上餐點，與知名手搖飲料品牌「五桐號」合作的甜點與飲品，以及和時尚品牌MOSCHINO聯名的機上旅行包，介紹落實永續環保理念的機上不鏽鋼餐具。