護理界喊開放外籍護佐 照護司：現在未限定國籍

健保住院整合照護服務試辦計畫中，由醫院安排輔佐人員與護理人員合作與分工照顧，病床使用率逐年上升，護理界認為照護人力不足，喊話應進一步開放醫院聘用外國籍護佐，不過衛福部照護司回應，在住院整合照護計畫中的輔佐人力，並未限定國籍，但九成以上仍為本國籍，來源包括相關科系畢業、在台工作6年以上等。

為減輕住院病人家屬自行照顧的負擔，健保推動「住院整合照護服務試辦計畫」，對於入住急性一般病床的病人，家屬可以不用全時在醫院照顧病人或自聘看護，病人也能獲得連續性及完整性的照護，以減輕家屬的照顧及經濟負擔，最高每天只需負擔1050元，即可享有服務。

健保署長石崇良今出席「醫院實施技術混合照護模式成效發表會與論壇」時表示，從111年至113年的試辦醫院家數從40家上升至111家，病床數則從2847床增加至5376床，113年1至7月照護總人次，已接近112年全年人次，顯示照護人次增加，病人、家屬、護理人員、護佐及醫院管理者，對住院整合照護計畫的滿意度均高於8成。

護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜說，健保住院整合照護服務試辦計畫推動近3年，全國急性一般病床總數有7萬多床，現在只有5000多床，總數不到一成，因為人不夠、預算也花不完，每家醫院開設50至100床不等，呼籲政府放寬醫院外籍護佐，能補足相關人力。

紀淑靜表示，護佐可以到急診、加護病房和一般病房，但僅限本國籍，希望可以補入白班人力，以減少護理人員負擔，但並不會計入護病比，例如民眾到急診就醫，護理師只要負責完成檢傷即可，其餘如引導掛號等，可由護佐協助完成，其餘如病人身高體重等庶務工作也可由護佐協助。

衛福部次長林靜儀說，對於花蓮慈濟引進外籍護佐，主要是勞動部主管相關法規，目前僅開放外籍照護服務員，但協助護理師的護佐部分，需要進一步了解相關法規，站在衛福部的立場，還是希望本國籍優先，以保障照護品質。

衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳說，住院整合照顧計畫中的「輔佐人員」簡稱為護佐，目前有110家醫院試辦，有9成以上為本國籍，但辦法中並未明文限制國籍，人力來源包括仲介公司派遣或醫院自聘，希望朝向醫院自訓自用的方向進行。

外籍護佐人力來源部分，蔡淑鳳指出，第一種是原先在醫院一對一聘用的照服員轉任，目前全國約1.2萬人；第二是護理、長照相關科系畢業的外籍生，來台讀書並畢業者；第三則是國發會「外國中階技術人力」來源，這群外籍人士在台工作6年以上，並獲得雇主肯定，整個資料庫中約8萬人，有望成為未來進一步擴大住院整合照護的人力來源。