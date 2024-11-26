快訊

直播／英雄大遊行登場！球迷提前卡位 北市警布「520」員維安

12強賽／傳張奕獲日職洋聯球隊探詢 經紀公司回應了

日職／古林睿煬加盟火腿 林岳平哽咽：比奪世界第一更驕傲

全台陷「冠軍熱」打擊場爆人潮 這因素恐增揮棒傷害

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
復健科醫師提醒，短時間內過度用力「揮棒」，易造成腰部肌肉拉傷、下背痛以及手肘內側的肌腱發炎。本報資料照片
復健科醫師提醒，短時間內過度用力「揮棒」，易造成腰部肌肉拉傷、下背痛以及手肘內側的肌腱發炎。本報資料照片

中華隊在@@@世界棒球12強@@@賽以4：0完封日本隊，全台陷入狂歡，棒壘球打擊場已出現滿滿人潮。台北市立聯合醫院中興院區復健科主任武俊傑表示，棒球運動有益於全身鍛鍊，不過短時間內過度用力「揮棒」，易造成腰部肌肉拉傷、下背痛以及手肘內側的肌腱發炎，加上冬天氣溫低，更容易因為暖身不足造成運動傷害

武俊傑說，運動賽事後，門診患者增加，都是因為嘗試得獎的運動項目時，姿勢錯誤、過度發力出現肌腱發炎、閃到腰，有些患者連走路都有困難。他呼籲，冬天運動傷害多，運動前的暖身可增加肌肉、關節的彈性與柔暖度，降低受傷的風險。

棒球屬於單側運動，大幅度的肢體扭轉很容易發生左右側肌肉不平衡。武俊傑說，棒球常見的運動傷害發生在上肢，若以打擊場僅練習揮棒動作來說，不斷大量且反覆的腰椎旋轉，隔天易引發肩頸痠痛、手臂肌肉痠痛、手肘疼痛等問題。本身有椎間盤突出的患者，揮棒姿勢對椎間施以壓力，受傷機率增高、加重病情。

武俊傑指出，一般民眾做揮棒練習時，一定要加強腰部、下背部及肩膀的暖身，可進行肩頸旋轉、雙手舉高、四肢延伸等拉筋動作。務必讓肌肉能夠延展，像橡皮筋一樣拉開，有益於加強肌肉彈性。運動完之後，亦要進行收操，幫助肌肉放鬆、修復肌肉損傷，能減少肌肉痠痛及僵硬等發炎反應。

棒球打擊最忌諱用力「揮大棒」，如果揮棒落空或是揮出擦棒球，力量用錯了，易造成手腕、手肘、肩胛骨等部位的傷害。武俊傑提醒，揮棒的力量要循序漸進，勿追求「高速」，也不要單用手腕、手臂的蠻力，上場前可先詢問打擊場的場邊教練，安全第一。

另外，民眾在觀賽或實際上場揮棒時，熱情過頭不停吶喊，易造成聲帶受損以及顳顎關節症候群。大聲嘶吼可能會讓聲帶表面的微血管破裂，造成講話「燒聲」；如果下巴感到疼痛、張口角度受限、臉部或頸部肌肉痠痛，則要至復健科檢查，利用熱敷治療。

世界棒球12強 復健 患者 棒球 運動傷害

延伸閱讀

高球／林智勝對12強賽封王有感 14名國手是原住民

想看中華隊印鈔票？與少棒小將難取捨…蔣萬安這樣笑回

哽咽感謝棒球團結國家 蔡其昌嘆立法院像兩個世界

圖輯／愛棒球的心超出了「傑憲」！卓榮泰宴請冠軍英雄

相關新聞

兩岸觀光禁團令未解 陳世凱：盼對岸解除政治上的限制

疫情解封已2年，兩岸觀光仍未解，台灣至今仍有赴陸禁團令，近日旅行公會全聯會等團體赴交通部觀光署前遞交陳情書。交通部長陳世...

北美航空客運需求持續成長 華航可望再開航點

中華航空美洲地區處長鄭玉麟今天表示，北美航空客運需求持續成長，經過去年疫情後「報復性」成長，今年北美飛台灣航線又比去年成...

冷氣團報到+社區病毒竄 流感重症死亡寫10年同期新高

近期氣溫驟降，牽動流感疫情。疾管署發言人羅一鈞表示，擔憂氣溫影響讓流感就診人次增加，會密切觀察，目前就診人次數據來看尚屬...

下午1時46分花蓮縣近海規模3.8地震 4縣市有感

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天下午1時46分，在花蓮縣政府東南方7.2公里，位於花蓮縣近海，發生芮氏規模3.8地...

護理界喊開放外籍護佐 照護司：現在未限定國籍

健保住院整合照護服務試辦計畫中，由醫院安排輔佐人員與護理人員合作與分工照顧，病床使用率逐年上升，護理界認為照護人力不足，...

全台陷「冠軍熱」打擊場爆人潮 這因素恐增揮棒傷害

中華隊在世界棒球12強賽以4：0完封日本隊，全台陷入狂歡，棒壘球打擊場已出現滿滿人潮。台北市立聯合醫院中興院區復健科主任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。