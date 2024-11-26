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林昱珉「嘴紅疑雲」 醫分析可能是這2物：不可能是檳榔

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
世界12強棒球賽冠軍戰，扛起先發的中華隊投手林昱珉表現出色。本報資料照片
世界12強棒球賽冠軍戰，扛起先發的中華隊投手林昱珉表現出色。本報資料照片

中華隊奪下世界棒球賽冠軍，一路壓制日本隊的投手林昱珉，全身刺青加上滿口通紅，引起國內外注意，國內也不斷討論，林昱珉嚼食的到底是什麼東西？有網友質疑是檳榔，也有網友指出是菸草。台北馬偕耳鼻喉頭頸部主治醫師呂宜興表示，林昱珉嚼食的可能是含紅色色素的食品或外傳的菸草，不太可能是檳榔，檳榔要吐汁渣，在球場很不方便。

中華隊在今年世界棒球12強賽預賽一路過關斬將，在冠亞軍決戰遭遇東道主日本隊，以4比0完封日本隊奪冠。不過賽事期間，擔當先發投手的林昱珉，先是因為包手刺青受到當地網友熱議，許多台灣網友也透過轉播的球場畫面，看到林昱珉「滿口通紅」的樣子，進而懷疑他在嚼食檳榔。

不過很快就有其他網友認為，林昱珉嚼食的不是檳榔而是菸草。臉書粉絲專頁「大聯盟的泡泡頭世界」指出，棒球選手嚼食菸草，來自於長期以來的傳統，也是釋放壓力的習慣性行為，最早源於19世紀末至20世紀初，當時菸草在美國相當普遍，被認為是男性化的象徵。

呂宜興說，棒球選手在賽場上嚼食檳榔的機率很低，因為吃檳榔的人會吐紅色檳榔汁渣，導致觀感不佳，換作咀嚼菸草則會吐出透明的菸草汁，但牙口通紅也不見得是因為嚼食檳榔，建議不要純粹以顏色為判斷標準，有些像蜜餞等有紅色色素的食品，也可能是菸草，吃完後都有機會讓牙口通紅，「我不知道台灣的棒球選手中有沒有在吃類似的食品，但嚼食檳榔要吐汁渣，在球場其實很不方便。」

呂宜興提到，美國職棒大聯盟的選手，像大谷翔平會吃瓜子，其他球員則嚼食口香糖、喝運動飲料，多半是為了提神、排解壓力，若如網友所說，林昱珉當時的確是在嚼食菸草，菸草在賽場上對球員的作用，也有異曲同工之妙。

而吐菸草汁液則取決於個人意願，由於菸草具有刺激性，吞入則可能會刺激腸道，引發胃食道逆流，「要是嚼食菸草的量沒有很多，其實吞下去也不會有太大的感覺，但絕大部分的運動選手不會這麼做。」

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗說，人體嚼食菸草時，菸草會釋放出香味及尼古丁，也會刺激唾液腺導致唾液分泌增多，才會出現吐口水的現象，過量則可能導致牙齦萎縮、牙周病、掉牙等口腔疾病，及有致癌風險。

世界棒球12強 林昱珉 菸草 運動 醫師

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