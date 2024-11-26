估明年1月中才脫離流行期 國中小染腸病毒個案激增

腸病毒疫情「居高不下」！疾管署發言人羅一鈞表示，除了幼兒感染增加外，國小及國中個案也明顯變多；目前預估這波腸病毒疫情高峰推升到12月中旬，屆時單周就診人數上看3萬人次，預計推遲到明年1月中下旬才會脫離流行期。

疫情中心副主任李佳琳表示，腸病毒上周並未新增重症，但是就診人數持續寫下今年新高，上周單周就診人數達2萬6077人，較前一周上升14.8%，超過夏季流行高峰外也直逼10年單周最高點，同時是十年同期最高。

李佳琳說，社區流行腸病毒以克沙奇A型為主無明顯變化，近4周克沙奇A16型佔比為40%，高於克沙奇A6、A2型，約各占15.4%。今年累計7例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型3例、克沙奇A10型2例，克沙奇A16型及克沙奇 B4型各1例 ，其中5例為未滿1歲幼童。

羅一鈞指出，根據社區定點醫師反映，目前國小生及國中生腸病毒個案增加，症狀雖仍以手足口症、疱疹性咽峽炎為主，但常發燒不明顯、但手腳紅疹較明顯。過往少見國中小學童腸病毒個案增加狀況，推估是受到免疫負債影響。

就診資料分析雖仍以0至4歲幼兒為主，占46%，但5至9歲兒童占比38%和10至14歲占比10%都持續增加。5至9歲和10至14歲就診人次單周分別增加16%和21%，高於0至4歲一成的增幅，與定點醫師國中小生個案增加觀察一致。

最新全國停課統計，第45周11月3日至11月9日，為單周331班，高於過去4年同周，其中幼兒園245班、國小28班、托嬰中心等其他機構58班。

羅一鈞指出，冬季腸病毒相當少見，上一次為2016年已經相隔8年；目前預估這波腸病毒疫情高峰推升到12月中旬，屆時單周就診人數上看2.9萬至3萬人次。疾管署也會行文給教育部，請他們留喔校園間洗手、消毒等措施。

疾管署提醒，大人返家務必先更衣、以肥皂或洗手乳洗手後再接觸嬰幼兒，且大人、青少年及孩童皆應遵循「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟正確勤洗手，尤其是「吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後以及看病前後」等時機，以降低腸病毒傳播的風險。

腸病毒感染者在發病前，喉嚨與糞便就有病毒存在，此時就有傳染力，在發病後一周內傳染力最高，且可持續隨著糞便排出病毒，時間可達8到12周之久，因此痊癒後仍應繼續注意個人手部衛生，避免將病毒傳染給嬰幼兒。