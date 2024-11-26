膽固醇高不高？醫師教「看臉」兩處判斷 哈佛研究推3食物降血脂

根據節目《健康云之道》指出，台灣大約每三個人就有一人膽固醇過高，而高血脂容易提高罹患中風、高血壓、糖尿病、腎臟病等風險。心臟內科醫師陳冠任在節目表示，根據數據統計，有七到八成膽固醇過高的人是遺傳，如果想透過調整生活習慣改善，如：飲食、運動或體重等後天方式，將數值控制到正常機率不高，建議還是服用藥物效果為佳。

想要快速判斷膽固醇是否過高，陳冠任透露其實用眼睛就可以辨識。首先，看眼睛的「老年環」，他指出表示老年環其實是在人類約七十歲以上就可能會出現，不過如果年輕人膽固醇過高，也可能會因為身體快速老化，導致眼睛出現「老年環」。如果服藥治療可能有部分人會獲得改善，也有人降回正常值後仍然維持現狀，需持續觀察。

第二則是觀察眼睛周邊，假設眼皮上出現明顯黃色色塊，此症狀可稱為「黃色瘤」、「黃色斑」。陳冠任表示當膽固醇過高超出身體負荷範圍時，身體可能會選擇在眼皮這些身體皺褶較多的部位沉積，所以像是關節、腳跟等皺摺處也有機會出現沉積的斑塊。如果想從根本改善需從降低膽固醇開始，如為了美觀則需透過手術切除改善。

想要透過飲食稍微改善膽固醇過高，或是症狀輕微的患者，可以多攝取以下三種根據哈佛研究的推薦食材著手：

一、魚肉

魚肉除了是白肉類也是優質蛋白質，同時富含「好的油脂-omega3」，對腦部發育與心血管皆有益處。

二、豆類

堅果類，如大豆對心血管疾病有一定效果的幫助，堅果富含優質油脂，適度攝取能夠降低體內壞的膽固醇。此外，每餐固定攝取一拳頭量的堅果類也能有效降低。除了大豆和堅果，豆腐、豆漿、納豆等大豆異黃酮食物也是優質蛋白來源。

三、茄子和秋葵

富含植化素的茄子和黏稠的秋葵可以稍微降低膽固醇，有效保護心血管，另外，食用秋葵也可促進排便順暢。