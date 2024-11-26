打敗日本奪世界冠軍 典範醫湯介如：去做才會實現夢想

衛福部為肯定其所屬27家醫院醫師於臨床醫療、預防保健及推動公衛政策的貢獻，今天舉辦「第11屆優良暨資深典範醫師」頒獎典禮，目前部屬醫院約有1萬8千位員工，其中有2243名醫師，今年遴選出62位表現卓越的楷模，包括5位資深典範獎、33位優良獎及24位閃亮新人獎。

榮獲「資深典範獎」的湯介如主治醫師在部立花蓮醫院及玉里醫院服務已29年，放棄都會醫院高薪，自願赴偏遠的花蓮玉里鎮，至萬寧等村服務弱勢精神病患的內科醫療，深耕偏鄉B型、C型肝炎篩檢與治療、糖尿病及腎臟病人照護，榮獲多次品質卓越獎，同時推動遠距醫療，讓資源缺乏的偏鄉居民接受專業診療，減輕病人舟車勞頓的艱辛。

衛福部玉里醫院內科主治醫師湯介如說，許多人想說，退休後可以到美麗的花東，買一間房子、一塊地，在沒有PM2.5、人煙稀少的環境，度過自己美好的一生，但反過來說，你現在年輕力壯、正在發展事業的時候，就可以到花東發展，但很多人都說，花東適合養老，但不適合努力工作，導致花東人才招募不易，也成為醫療缺乏的地方。

「其實，我是嘉義人、不是花蓮人」，可說是跨越了中央山脈到花蓮服務，湯介如說，他自陽明醫學院畢業後第二年，就到了衛福部花蓮醫院，服務10年後，再到玉里醫院，明年即將在花蓮服務屆滿30年；他為何不在退休後才來到花蓮，而是畢業後就到偏鄉服務，原因是，他深感醫師是很神聖的工作，不論都市、偏鄉都有病人需要照顧，「哪裡有病人，醫師就到哪裡去」。

但有一群人，年輕時就被送來花蓮，他們非自願的來，他們是一群精神疾病患者，這群精神病患在小時候，其實都是家人眼中的寶貝，但隨著年齡長大、開始發病，並出現自殘、傷人等不適切的行為，家人雖然帶著到處求醫卻無法治療，最後社區無法容納他們，而送來花蓮的醫院。

湯介如說，他在花東已服務29年，如現在服務的玉里醫院、玉里榮院共住了約4000名精神病患，這些病人來到花蓮，不是為了治療而是隔離，因此「在醫療資源缺乏的地方，住了一群全台灣最難照顧的人」，這是最荒謬的情形，可以想像醫護人員的照顧壓力是十分巨大的。但在新冠肺炎疫情期間，看著平時照顧有如家人的病人，一個個死亡，內心真的非常難過。

湯介如說，醫師是病人最後的希望，當病人無助時，醫師是病人最後存活的機會，而看病人不是看一眼就好，必須是長期努力的持續服務，可以說是在地人，服務對居民是最好的延續照顧。所以，有夢想就趁現在去實現，不要等退休，就像「沒有打以前，怎麼知道台灣可以打敗日本，拿到世界冠軍」，要去做才會實現。

另，獲選「優良獎」的台中醫院中醫師邱慧芳，在台中醫院服務已12年，運用中醫為失智患者提供全方位照護，積極結合中西醫治療耳中風患者、乳癌術後疼痛的病人、顏面神經麻痺病人等，並主責中醫中風、腦傷、脊髓損傷、癌症之輔助計畫專案，為病人提供最全面、最優質的醫療照顧。

衛福部台北醫院神經外科主任李居易獲頒「閃亮新人獎」，他完成台北醫院首例高位頸椎手術、第一例嚴重頸椎脊髓損傷前開合併後開頸椎手術，致力於神經外科重症病人照顧，他並擁有疼痛專科醫師、FIPP國際介入性疼痛治療等專業認證，並引進X光導引介入性疼痛治療，幫助雙北地區疼痛病患，到院至今已治療近千人次。

台灣e院醫療諮詢服務優良機構獎-由台北醫院、苗栗醫院、嘉義醫院獲得，且由台北醫院醫師曹國桃、豐原醫院醫師張崑敏、苗栗醫院醫師杜時曦、朴子醫院醫師高丕霖榮獲台灣e院優良醫師獎；醫療影像判讀服務績優機構由桃園醫院、胸腔病院、豐原醫院及台北醫院等獲獎，以及陶瑞明、梁庭繼、陳之緯及廖達興等4位醫師獲得醫療影像判讀服務優良醫師獎。

這些醫師們運用資訊科技於網站上提供全國民眾諮詢服務，並長期協助所屬偏遠地區醫院及山地離島地區醫療影像判讀，定期辦理原住民族及離島地區衛生所IRC研討會，皆對於提升偏遠地區醫院及衛生所醫療品質有很大貢獻。

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