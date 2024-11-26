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台灣主辦亞太區童軍多元與共融研討會推廣青年參與童軍

聯合報／ 記者高凌雲／台北即時報導
亞太區15國50位童軍領袖來台出席亞太區多元與共融研討會，中華民國童軍總會國際委員楊永欽表示，組織成員享有平等機會和資源，可提高績效，對組織做出貢獻。圖片來源/中華民國童軍總會
亞太區15國50位童軍領袖來台出席亞太區多元與共融研討會，中華民國童軍總會國際委員楊永欽表示，組織成員享有平等機會和資源，可提高績效，對組織做出貢獻。圖片來源/中華民國童軍總會

亞太區15國童軍領袖在高雄出席2024年亞太區多元與共融 (Diversity＆Inclusion) 研討會，中華民國童軍總會國際委員楊永欽表示，多元與共融是協調組織運作的重要精神，讓組織成員感受尊重以及歸屬，享有平等機會和資源，可提高績效，對組織做出貢獻。

這項研討會主持人高雄市茄萣國中校長王東進指出，多元與共融，是時下備受關注議題，童軍活動提倡不因性別、種族、身心障礙、年齡等因素，限制在童軍領域的發展，希望這次會議的結論及建議，能促使更多人參與童軍活動。

亞太區童軍多元與共融研討會，11月24至27日在高雄商旅舉行，有15國童軍50位領袖出席，各國代表對於性別、種族、身心障礙、年齡等議題，紛紛表達關注與重視。研討會為期四天，透過分組討論，亞太區各國童軍分享經驗，探討各國童軍面對多元與共融議題的挑戰，以及因應策略。

中華民國童軍總會也在11月25日晚上舉辦國際之夜，邀請亞太區各國童軍代表，表演各自國家的民俗舞蹈，身著各國特色服飾，彰顯亞太區各國的多元文化，呼應這次研討會有關多元與共融的理念。

童軍

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