快訊

12強賽／與陳傑憲有開轟巧合！小園海斗讚：太厲害太帥

震撼！李奧納多瘋傳將結婚 情定26歲義大利超模

12強賽／超珍貴冠軍盃由棒協保存 未來有機會公開展出

跨性別護理師疑遭霸凌自殘 屏榮儘速開性別友善會議

中央社／ 屏東縣26日電

屏東榮民總醫院一護理師疑因性別認同遭職場霸凌自殘，仍在加護病房救治；屏榮今天表示，初步認定非職場霸凌，將儘快召開相關性別友善會議，後續暢通對內申訴管道。

臉書（Facebook）粉專靠北護理師近日出現幾則貼文指出，有員工因主管帶頭霸凌，單位有特殊性別歧視，致人員精神嚴重受創自殘，目前插管昏迷不醒；此事件反對意見，也曾在同一粉專發文表示，不理解第三性為何可使用女性更衣室。

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳日前透過直播表示，認識此名疑遭霸凌護理師，是生理男心理女，8年前他就問過「男生可不可以穿裙子」，當時告訴他已是多元性別時代，多年來他也勇敢往前走；不過，去年開始有人在靠北護理師發文，對跨性別女性與女性使用同更衣室表疑慮，每每看到這名護理師在臉書（Facebook）傾訴遭網霸，也只能加以鼓勵，他也曾說「會堅強」。

陳玉鳳認為，更衣室可以鎖，並沒妨礙到同事。這名護理師後來妥協到別處使用更衣室，卻也說「很茫然、很無助，不知道自己做錯什麼」；屏東護理主管也知道，但針對更衣室使用的網路發文已有1年，主管卻未積極處理。

屏榮副院長萬樹人今天接受媒體聯訪表示，院方非常關切此議題，也迅速召開院內員工關懷會議，重要決議是，將儘快召開相關性別友善會議，召集外部委員作最好建議；此外，也已報告給屏東縣政府與退輔會等上級單位。

萬樹人說，昨天、前天上級單位皆派高層來訪視，初步調查結果，認為不是職場霸凌，而與性別友善認知不足有關，後續會根據職業衛生安全法作改善，也暢通對內申訴管道，盼莫再發生類似情事；在議題部分，除了要符合法規外，也要思考是否優於法規，因為跨性別議題是不斷進步的，全世界都是如此。

職場霸凌 護理師 跨性別

延伸閱讀

洪申翰接勞動部長 全教總盼查明霸凌真相、申訴法制化

衛福部霸凌案件調查勿枉勿縱 邱泰源：如期對外公布

勞動部職場霸凌 周弘憲盼修法保障公務員

屏東榮總否認護理師因性別認同遭霸凌 強調配合調查

相關新聞

本土小牙醫建議收到了 衛福部「加嚴」醫師法施行細則

「關門法案」來了！衛福部醫事司昨修正醫師法施行細則，衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，新法上路比預告草案更加嚴謹，特別是在「...

真人版「迷宮飯」！日本野食獵人挑戰吃寄生蟲 醫說話了

電影「鐵線蟲入侵」描述當人類遭鐵線蟲感染，會不由自主地往水裡跳。近日，日本「野食獵人」茸本朗挑戰吃鐵線蟲，他從螯蝦的肛門...

估明年1月中才脫離流行期 國中小染腸病毒個案激增

腸病毒疫情「居高不下」！疾管署發言人羅一鈞表示，除了幼兒感染增加外，國小及國中個案也明顯變多；目前預估這波腸病毒疫情高峰...

曹操也可能罹患慢性硬腦膜下血腫 醫：3大徵兆要警惕

「曹操也可能罹患慢性硬腦膜下血腫！」，奇美醫院神經外科主治醫師李瑤琳說，依史料來看，曹操因常在戰場，有頭部被襲擊或是摔傷...

「這2國」調味料也遭蘇丹紅攻陷 食藥署：1周內查完

蘇丹紅不合格調味料又來了！衛福部食藥署今公布，3批進口產品檢出蘇丹色素，分別為越南的黑胡椒粉、南非黑胡椒粒和中國大陸辣椒...

痛批就安基金遭濫用 雇主協會：失能者家庭應免繳

近日發生在勞動部公務員的不幸事件讓社會看到公部門長期霸凌的一面，以及就業安定基金長期被濫用問題都讓各界議論紛紛，台灣失能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。