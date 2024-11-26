曹操也可能罹患慢性硬腦膜下血腫 醫：3大徵兆要警惕

「曹操也可能罹患慢性硬腦膜下血腫！」，奇美醫院神經外科主治醫師李瑤琳說，依史料來看，曹操因常在戰場，有頭部被襲擊或是摔傷的風險，爾後出現反覆且持續頭痛的情況，與慢性硬腦膜下血腫臨床症狀相似，該疾病主要是頭部受到外力撞擊所導致，但並非即時出現，提醒家中若有年長者的話，不可輕忽長者跌到的嚴重性。

李瑤琳表示，日常生活中，跌倒、撞到門或櫃子等頭部輕微撞擊事件層出不窮，但許多民眾習慣透過休息、冰敷等來緩解疼痛，但頭部外傷後的症狀恐非立即出現，隱匿的危險更加需要注意，尤其是年長者，即使當下沒有明顯外傷，也可能導致硬腦膜下腔形成血塊。

台南一名75歲康伯（化名）平時喜歡騎腳踏車，2個月前不慎因車禍摔傷頭部，當下因僅輕微頭痛，並未在意，孰料，康伯逐漸出現反覆持續性頭疼、影響睡眠，甚至無法站穩，家屬發覺異狀，趕緊帶他就醫，才發現是慢性硬腦膜下血腫，好在術後順利恢復日常。

李瑤琳指出，老年人因腦部逐漸萎縮，易在撞擊時扯斷腦靜脈造成慢性出血，當血塊慢慢堆積導致壓迫腦組織時，會造成腦壓太高壓迫腦神經，引起持續性頭痛、步態異常等，甚至記憶力減退，這些看似容易被忽略的「小問題」，都是「慢性硬腦膜下血腫」的警訊。

她也提到，慢性硬腦膜下血腫目前以顱骨鑽孔術為最常見的治療方式，該手術可透過在顱骨上開設小洞引流積累的血水，減少對腦組織的壓迫，並緩解病人的症狀，但並非適用於所有案例，倘若情況較嚴重或是頑固性反覆出血等，仍須以開顱手術清除血腫、止血治療。