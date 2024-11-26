快訊

12強賽／與陳傑憲有開轟巧合！小園海斗讚：太厲害太帥

震撼！李奧納多瘋傳將結婚 情定26歲義大利超模

12強賽／超珍貴冠軍盃由棒協保存 未來有機會公開展出

曹操也可能罹患慢性硬腦膜下血腫 醫：3大徵兆要警惕

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
日常生活中，跌倒、撞到門或櫃子等頭部輕微撞擊事件層出不窮，但許多民眾習慣透過休息、冰敷等來緩解疼痛，但頭部外傷後的症狀恐非立即出現，隱匿的危險更加需要注意。圖為頭痛示意圖。記者萬于甄／攝影
日常生活中，跌倒、撞到門或櫃子等頭部輕微撞擊事件層出不窮，但許多民眾習慣透過休息、冰敷等來緩解疼痛，但頭部外傷後的症狀恐非立即出現，隱匿的危險更加需要注意。圖為頭痛示意圖。記者萬于甄／攝影

「曹操也可能罹患慢性硬腦膜下血腫！」，奇美醫院神經外科主治醫師李瑤琳說，依史料來看，曹操因常在戰場，有頭部被襲擊或是摔傷的風險，爾後出現反覆且持續頭痛的情況，與慢性硬腦膜下血腫臨床症狀相似，該疾病主要是頭部受到外力撞擊所導致，但並非即時出現，提醒家中若有年長者的話，不可輕忽長者跌到的嚴重性。

李瑤琳表示，日常生活中，跌倒、撞到門或櫃子等頭部輕微撞擊事件層出不窮，但許多民眾習慣透過休息、冰敷等來緩解疼痛，但頭部外傷後的症狀恐非立即出現，隱匿的危險更加需要注意，尤其是年長者，即使當下沒有明顯外傷，也可能導致硬腦膜下腔形成血塊。

台南一名75歲康伯（化名）平時喜歡騎腳踏車，2個月前不慎因車禍摔傷頭部，當下因僅輕微頭痛，並未在意，孰料，康伯逐漸出現反覆持續性頭疼、影響睡眠，甚至無法站穩，家屬發覺異狀，趕緊帶他就醫，才發現是慢性硬腦膜下血腫，好在術後順利恢復日常。

李瑤琳指出，老年人因腦部逐漸萎縮，易在撞擊時扯斷腦靜脈造成慢性出血，當血塊慢慢堆積導致壓迫腦組織時，會造成腦壓太高壓迫腦神經，引起持續性頭痛、步態異常等，甚至記憶力減退，這些看似容易被忽略的「小問題」，都是「慢性硬腦膜下血腫」的警訊。

她也提到，慢性硬腦膜下血腫目前以顱骨鑽孔術為最常見的治療方式，該手術可透過在顱骨上開設小洞引流積累的血水，減少對腦組織的壓迫，並緩解病人的症狀，但並非適用於所有案例，倘若情況較嚴重或是頑固性反覆出血等，仍須以開顱手術清除血腫、止血治療。

李瑤琳強調，治療方案需根據每位病人的病情特徵、出血範圍及復發風險進行個別化治療，而慢性硬腦膜下血腫多數與輕微頭部外傷有關，但因其延遲性症狀，容易忽略早期警訊，呼籲民眾即使沒有明顯外傷，也要重視頭部受撞擊的後續反應，才能預防憾事發生。

奇美醫院神經外科主治醫師李瑤琳表示，慢性硬腦膜下血腫是一種因輕微頭部外傷引發的延遲性疾病，尤其，老年人因腦部逐漸萎縮，易在撞擊時扯斷腦靜脈造成慢性出血，提醒家中若有年長者的話，不可輕忽長者跌到的嚴重性。記者萬于甄／攝影
奇美醫院神經外科主治醫師李瑤琳表示，慢性硬腦膜下血腫是一種因輕微頭部外傷引發的延遲性疾病，尤其，老年人因腦部逐漸萎縮，易在撞擊時扯斷腦靜脈造成慢性出血，提醒家中若有年長者的話，不可輕忽長者跌到的嚴重性。記者萬于甄／攝影

手術 醫師 頭痛 風險

延伸閱讀

惡狼猥褻同居女友女兒385次又性侵 法院重判16年7月

《真・三國無雙 起源》體驗版11/22免費下載 開放「汜水關之戰」關卡挑戰

手術才發現缺交1片顱骨…病患白白多挨刀 粗心護理師涉傷害起訴

護理師交付病患顱骨短缺 嘉檢依過失傷害起訴

相關新聞

本土小牙醫建議收到了 衛福部「加嚴」醫師法施行細則

「關門法案」來了！衛福部醫事司昨修正醫師法施行細則，衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，新法上路比預告草案更加嚴謹，特別是在「...

真人版「迷宮飯」！日本野食獵人挑戰吃寄生蟲 醫說話了

電影「鐵線蟲入侵」描述當人類遭鐵線蟲感染，會不由自主地往水裡跳。近日，日本「野食獵人」茸本朗挑戰吃鐵線蟲，他從螯蝦的肛門...

曹操也可能罹患慢性硬腦膜下血腫 醫：3大徵兆要警惕

「曹操也可能罹患慢性硬腦膜下血腫！」，奇美醫院神經外科主治醫師李瑤琳說，依史料來看，曹操因常在戰場，有頭部被襲擊或是摔傷...

「這2國」調味料也遭蘇丹紅攻陷 食藥署：1周內查完

蘇丹紅不合格調味料又來了！衛福部食藥署今公布，3批進口產品檢出蘇丹色素，分別為越南的黑胡椒粉、南非黑胡椒粒和中國大陸辣椒...

痛批就安基金遭濫用 雇主協會：失能者家庭應免繳

近日發生在勞動部公務員的不幸事件讓社會看到公部門長期霸凌的一面，以及就業安定基金長期被濫用問題都讓各界議論紛紛，台灣失能...

打敗日本奪世界冠軍 典範醫湯介如：去做才會實現夢想

衛福部為肯定其所屬27家醫院醫師於臨床醫療、預防保健及推動公衛政策的貢獻，今天舉辦「第11屆優良暨資深典範醫師」頒獎典禮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。