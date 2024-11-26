玉山今晨結霜氣溫將持續探底 山友要注意保暖

告別11月中旬的颱風，冬天氣息悄悄接近玉山國家公園，玉管處表示，排雲山莊與玉山主峰海拔分別3402及3952公尺，本周起早晚溫度已降為零下一度至九度，今天清晨玉山氣象站更出現結霜現象，呼籲擬從事山域活動或遊憩者，到山上一定要注意溫度變化及保暖。

特別是三高等慢性疾病者，因天寒溫差大導致血管收縮，更應評估上山行程。

玉管處指出，本周起海拔2610公尺的塔塔加遊憩區，早晚溫度為5至15度，清晨與夜間溫度降，而而海拔3402公尺的排雲山莊、玉山主峰早晚溫度已在零度以下，玉山氣象站今天早上7時出現結霜現象，但天氣放晴，能見度35公里，氣溫只有0.4度。

副處長邦卡兒．海放南說，玉山國家公園目前清晨、傍晚與夜間非常冷，冷氣團抵達時，氣溫還會繼續探底，且山區氣候變化快速，登山健行前請備妥保暖衣物，並可稍做休息先讓身體適應海拔環境，並做足暖身操，行進間應循序漸進，不急不徐，若感覺身體不舒服，千萬不要勉強，請告知同行友人，並停止活動。

邦卡兒．海放南建議，山友實施洋蔥式穿搭，內層先穿排汗透氣、中層保暖（1至2件）、外層防風防水外套；清晨起登時全部穿上，步行流汗時再逐一褪去，避免內層衣物濕透；在林蔭下行走及長時間休息時，一定要把厚重衣物穿上，避免冷風吹拂引起高山症。