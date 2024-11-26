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本土小牙醫建議收到了 衛福部「加嚴」醫師法施行細則

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部醫師法施行細則昨日公布，納入本土小牙醫相關建議。本土小牙醫聯盟上周在立法院中山南路門口集結遊行，抗議政府開後門開放波波牙醫。本報資料照片
衛福部醫師法施行細則昨日公布，納入本土小牙醫相關建議。本土小牙醫聯盟上周在立法院中山南路門口集結遊行，抗議政府開後門開放波波牙醫。本報資料照片

「關門法案」來了！衛福部醫事司昨修正醫師法施行細則，衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，新法上路比預告草案更加嚴謹，特別是在「學歷認證」部分；本土小牙醫聯盟當時有相關建議，已經納入施行細則修正，新版本不予採認的情形增加到11項。

本土小牙醫聯盟24日上街頭抗議，其三大訴求包含排除「優化偏鄉醫療精進計畫」中對波波牙醫的申請資格、維持原有學歷採認原則、國外學歷的牙醫系學生實習名額上限入法。上街前小牙醫聯盟更質疑衛福部原本要公布的醫師法施行細則遲遲未公布。

衛福部昨公布修正「醫師法施行細則」。劉玉菁指出，2022年醫師法當時修正是考量，近年國外學歷的醫牙學生回國參加人數變多，避免人力供需失衡，因此調整修法；不分地區，海外歸國的醫學、牙醫學歷都要經過學歷甄試、而本次施行細則修法則是配合醫師法做修正。

劉玉菁說，今年2月初公布草案中，國外學歷不予採認的項目為9項，分別為函授方式取得、遠距教學、研修班取得的修課證明、僅以論文著作取得博士學位、名譽學位、非中文國家但用中文授課、未經教育部核定在我國設專班、沒有提供包含實習的醫學訓練課程、不具當地醫師應考資格等。

然而，草案公布後，確實有收到本土小牙醫聯盟的建議，因此昨日公布的已經施行細則增加2項，分別為沒有對外公開招生，以及該國對我國醫學歷沒有對等採認，國外學歷不予採認的項目。

另外，「醫師法施行細則」草案與「國外醫學學歷參加醫師考試及臨床實作適應訓練管理辦法」（選配辦法）為雙生法案，衛福部在今年2月陸續公布2項草案，目前僅有醫師法施行細則修正上路。

劉玉菁說，由於選配辦法中國外學歷的醫學生跟牙醫生，是不同辦法管理，醫學生的選配辦法目前已經完成，但是牙醫相關部分仍在準備，會等兩項辦法完成後一起對外公布。

牙醫 醫學 醫師

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