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全國更生美展160件作品 盼藝術讓更生人重回社會

中央社／ 台中26日電

台灣更生保護會今天舉辦更生保護節暨全國更生美展開幕活動，會中表揚更生保護有功人士及團體，更生美展即起至12月4日，共展出160件作品，盼透過藝術讓更生人重回社會。

2024更生美展今天在台中大墩文化中心舉辦開幕活動，法務部長鄭銘謙、台灣高等檢察署檢察長兼更生保護會董事長張斗輝、台中市政府法制局副局長張本松等人皆出席，會中並表揚更生保護有功人士及團體。

鄭銘謙接受媒體聯訪時表示，他要感謝在更生保護工作中，付出心力的專業人士及志工，透過他們的辛勞付出與無私奉獻，讓更生朋友能夠重新找回人生方向，也能讓社會看見他們努力不懈的堅持。

鄭銘謙說，藝術是一座連結心靈的橋梁，透過「更生美展」，能深刻感受到更生朋友內心轉變與生命律動，希望讓每一個曾迷失的人都能順利找到回家的路，也藉由藝術重回社會就業、甚至成為藝術家

其中，更生藝術家劉鴻文曾因販賣毒品，遭判刑21年入監服刑，因為不放棄的母愛，立志徹底改過向上，他於台中監獄服刑期間，參加更生保護會台中分會辦理的「雕塑心靈之美技訓班」開啟對藝術興趣，進而投入水墨創作，14年來已獲獎31件。

主辦單位表示，「2024更生美展」即起至12月4日，在台中大墩文化中心舉辦，此次美展包括劉鴻文個展，及多名出監藝術家邀請展，參展件數80件；另有台中監獄「才藝舍坊」學員創作，台中區矯正機關收容人教化藝術作品及台北監獄銅雕作品計80件，共展出160件作品。

更生人 監獄 藝術家 鄭銘謙

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