潘思亮盼觀光成為賺外匯產業 籲鬆綁外籍實習生限制

晶華集團董事長潘思亮今天表示，政府應借鏡日本「觀光立國」經驗，將台灣觀光業重新定義為出口導向，把逆差變為順差，讓觀光成為可以賺外匯的產業，並建議政府鬆綁所有外籍學生以及外籍實習生的相關限制。

113年工商早餐會今天登場，呼應政府擘劃的產業政策，工商協進會提出27項提案、74項具體建議，行政院長卓榮泰率多位部會首長與會，與企業界交流。

媒體在會後記者會關切觀光政策，與會的工商協進會常務理事、晶華集團董事長潘思亮表示，會中有建議政府，依照日本「觀光立國」的經驗，重新定義台灣觀光業為出口導向的產業 ，也就是把逆差變為順差，吸引更多外國觀光客來台，讓觀光成為可以賺外匯的產業。

潘思亮指出，日本在前首相安倍晉三推動觀光立國計畫之後，觀光業從逆差轉為順差，順差規模已達日圓兆元等級，今年肯定會繼續成長，且觀光不僅變成日本出口第2大產業、僅次於汽車業，更帶領日本經濟復甦，反觀台灣觀光續呈逆差。

潘思亮表示，若要把觀光業定位成策略性的出口產業、轉逆差為順差，日本端出均衡地方發展、發展地方特色等政策，同時，日本也面臨少子化、缺工問題，其中最重要的配套就是開放5年外籍實習生制度，現在民眾赴日可見有許多外國人在飯店、餐廳工作，這是造就日本觀光業帶領國家經濟復甦的最重要因素。

潘思亮說，今天會中除建議政府鬆綁所有目前在台灣外籍學生以及外籍實習生的相關限制，考量台灣在全世界最重要、有名的觀光景點之一就是太魯閣，但0403花蓮大地震後，太魯閣目前尚在修復中，因此呼籲政府加緊腳步，全力搶通中橫公路，以及燕子口、九曲洞、長春祠等周邊景點。

此外，潘思亮接受媒體堵訪時表示，台灣勇奪世界12強棒球賽冠軍，他當然也感到相當開心，晶華集團有推出相關優惠活動一起慶祝，台灣棒球是歷經長期發展，多少年、多少人攜手努力，才有今天的成果，這是很值得驕傲的事情，他記得小時候都要半夜起床看威廉波特比賽，這次也「差點跑去日本了」。

至於新台幣紙鈔是否要更換圖樣為世界12強棒球賽冠軍團隊，潘思亮說，棒球英雄真的太多了，要感謝的人真的很多，這是所有台灣人的驕傲。