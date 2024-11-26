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痛批就安基金遭濫用 雇主協會：失能者家庭應免繳

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
雇主協會指出，勞動部高官濫用就安基金，失能者家庭痛心且沒有理由再繳這筆「殘障稅」，主張停止對失能者家庭徵收就安費。示意圖。本報資料照片
雇主協會指出，勞動部高官濫用就安基金，失能者家庭痛心且沒有理由再繳這筆「殘障稅」，主張停止對失能者家庭徵收就安費。示意圖。本報資料照片

近日發生在勞動部公務員的不幸事件讓社會看到公部門長期霸凌的一面，以及就業安定基金長期被濫用問題都讓各界議論紛紛，台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會表示，勞動部高官濫用就安基金，失能者家庭痛心且沒有理由再繳這筆「殘障稅」，因此主張停止對失能者家庭徵收就安費。

雇主協會今天在立法院舉辦「台灣勞動力的危機與轉機 賴清德的十字路口」記者會，除了直指勞動部主管的霸凌與就業安定基金遭濫用的問題外，也對新任勞動部長洪申翰喊話須托住失能者家庭，更要求總統賴清德為本勞找出路，解決台灣低薪問題。

雇主協會執行長童文薰表示，勞動部高官濫用就安基金，這在失能者家庭眼中情何以堪，雇主協會要求停止對失能者家庭徵收就安費、停止巴氏量表、鬆綁限制解決看護人力空窗。而新任勞動部長洪申翰過去所做所為都是在霸凌失能者家庭，過去當立委時的提案不斷偏袒移工權力，當一個勞動部長不能把勞動部變成外勞部。

另勞動部委託民間單位將於12月11日召開會議，主題為「失聯及從事許可外工作移工重新取得在台工作身份之探討」，童文薰說，目前逃逸外勞估計有8.8萬人，代表有8.8萬失能者家庭因此受害，逃逸外勞不僅是國安問題，無法追蹤逃逸外勞去處也造成逃逸歪風無法遏止，造成合法雇主、合法仲介、合法移工受到非法市場的嚴重影響。政府必須正視台灣缺工問題，全面開放產業及家庭類移工，透過消除因缺工及聘僱移工不易所造成的黑工市場，恢復正常外籍勞動力的供需，並嚴懲黑工雇主與仲介。

雇主協會理事長張姮燕指出，政府應停止巴氏量表，比照外國照顧失能重症時，重症家庭可直接申請，也呼籲雇主協會應成為勞動部就安基金委員會委員的一員，先前家事移工薪資提高到2萬元也是委員會的臨時動議，導致雇用者無端增加龐大支出。

立委王鴻薇表示，勞動部長期以來的政策漠視本國雇主的權利，就安基金更是長期被濫用，贊成重症家庭應該免繳就安費用，因為失能者家庭除了聘僱外籍看護外還有很多額外支出，壓力已經讓人喘不過氣。

王鴻薇另指出，重症家庭反映外籍看護在一站式服務的時間結束後，部分移工會以各種理由離開，造成雇主家庭很大的負擔，整個家庭因而失序，究竟一站式服務到底式讓外籍看護受惠，還是只式加害雇主？希望洪申翰部長能聽到雇主的心聲。

勞動部 外籍看護 巴氏量表 身障者 雇主

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