迪卡儂運動水袋出包 食藥署溶出雜質…竟超標6.6倍

迪卡儂是民眾熟悉的戶外用品品牌，不過衛福部食藥署今公布，一批由台灣迪卡儂有限公司進口、上海莘威運動品有限公司製造的「水袋2L」，邊境溶出試驗模擬盛裝或油脂環境不合格，超出標準值6.6倍，可能汙染食品、不適合當作食品容器具，已退運或銷毀。

食藥署今天公布最新邊境檢驗不合格產品清單，其中台灣迪卡儂有限公司，從中國大陸輸入一批2公升的水袋，以正庚烷25℃、60分鐘溶出試驗結果，蒸發殘渣值為1146ppm。

食藥署副署長林金富說，這類以聚乙烯為原料的塑膠類製品，以正庚烷25℃、60分鐘溶出試驗結果，主要是為了模擬盛裝油脂的環境，合格標準為150ppm以下，本批產品超標6.64倍，溶出試驗不合格，代表可能溶出原料或雜質，不適合作為食品容器具。

林金富說，這批不合格產品共14件，在邊境予以退運或銷毀，這是業者近半年輸入同產地、同號列的首批不合格品項，邊境抽驗強度將從2％至10％一般抽批，調整為20％至50％加強抽批。

本次公布的不合格品項共17項，包含日本鮮蜜柑、鮮蘋果；中國大陸紅花椒、冷凍青蔥丁、南瓜子仁、水袋、辣椒樹脂、碗；越南黑胡椒粉、茶樹菇；泰國冷凍旭蟹、辣椒乾；印度黑種草籽；美國植物油調味包、冷凍覆盆莓；秘魯可可豆；南非黑胡椒粒。