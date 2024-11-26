快訊

不只每天一次！頻繁大便正常嗎？專家告訴你7個可能原因

許銘春愛馬仕絲巾風波 洪申翰宣布禁送禮：我不吃這一套

流通商戰／北車商場明年重新招標 微風保得住金雞母？

迪卡儂運動水袋出包 食藥署溶出雜質…竟超標6.6倍

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
台灣迪卡儂有限公司，從中國大陸輸入的一批2公升裝水袋。圖／食藥署提供
台灣迪卡儂有限公司，從中國大陸輸入的一批2公升裝水袋。圖／食藥署提供

迪卡儂是民眾熟悉的戶外用品品牌，不過衛福部食藥署今公布，一批由台灣迪卡儂有限公司進口、上海莘威運動品有限公司製造的「水袋2L」，邊境溶出試驗模擬盛裝或油脂環境不合格，超出標準值6.6倍，可能汙染食品、不適合當作食品容器具，已退運或銷毀。  

食藥署今天公布最新邊境檢驗不合格產品清單，其中台灣迪卡儂有限公司，從中國大陸輸入一批2公升的水袋，以正庚烷25℃、60分鐘溶出試驗結果，蒸發殘渣值為1146ppm。

食藥署副署長林金富說，這類以聚乙烯為原料的塑膠類製品，以正庚烷25℃、60分鐘溶出試驗結果，主要是為了模擬盛裝油脂的環境，合格標準為150ppm以下，本批產品超標6.64倍，溶出試驗不合格，代表可能溶出原料或雜質，不適合作為食品容器具。

林金富說，這批不合格產品共14件，在邊境予以退運或銷毀，這是業者近半年輸入同產地、同號列的首批不合格品項，邊境抽驗強度將從2％至10％一般抽批，調整為20％至50％加強抽批。

本次公布的不合格品項共17項，包含日本鮮蜜柑、鮮蘋果；中國大陸紅花椒、冷凍青蔥丁、南瓜子仁、水袋、辣椒樹脂、碗；越南黑胡椒粉、茶樹菇；泰國冷凍旭蟹、辣椒乾；印度黑種草籽；美國植物油調味包、冷凍覆盆莓；秘魯可可豆；南非黑胡椒粒。

運動 食藥署

延伸閱讀

「這2國」調味料也遭蘇丹紅攻陷 食藥署：1周內查完

防蘇丹紅全面稽查進口商 揪5714公斤問題薑黃粉流市面

大江生醫進口冷凍白醋栗違規 112公斤邊境攔截

食藥署確認了！濟生咖哩粉驗出蘇丹紅 疑源自印度薑黃粉

相關新聞

英雄大遊行「雨神同行」？ 伍婉華：雨勢下午趨緩 甚至可見陽光

中華隊在世界12強棒球賽奪冠，舉國歡騰，英雄大遊行今天下午3時20分登場。不過，北部今晨溼答答，下午大遊行是否會有雨神同...

鋒面雨歇、乾冷空氣要來了…氣象署：冷氣團明壟罩到周六晨 下周再一波

今天的天氣明顯轉變。中央氣象署簡任技正伍婉華今天表示，鋒面正在通過台灣上空，隨後今年入秋以來第一波大陸冷氣團，明天開始影...

瘋棒球！33歲男緊盯戰況狂嗑啤酒、炸物 腳趾突長異物「痛風」上身

國內掀12強棒球賽熱潮，33歲許姓土木工程師日前緊盯戰況，大口喝啤酒、吃炸雞，還吃火鍋慶祝，沒想到突然手指關節跟腳趾長出...

痛批就安基金遭濫用 雇主協會：失能者家庭應免繳

近日發生在勞動部公務員的不幸事件讓社會看到公部門長期霸凌的一面，以及就業安定基金長期被濫用問題都讓各界議論紛紛，台灣失能...

「這2國」調味料也遭蘇丹紅攻陷 食藥署：1周內查完

蘇丹紅不合格調味料又來了！衛福部食藥署今公布，3批進口產品檢出蘇丹色素，分別為越南的黑胡椒粉、南非黑胡椒粒和中國大陸辣椒...

迪卡儂運動水袋出包 食藥署溶出雜質…竟超標6.6倍

迪卡儂是民眾熟悉的戶外用品品牌，不過衛福部食藥署今公布，一批由台灣迪卡儂有限公司進口、上海莘威運動品有限公司製造的「水袋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。