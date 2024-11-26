快訊

12強賽／與陳傑憲有開轟巧合！小園海斗讚：太厲害太帥

震撼！李奧納多瘋傳將結婚 情定26歲義大利超模

12強賽／超珍貴冠軍盃由棒協保存 未來有機會公開展出

守護國人健康 環境部持續宣導補助石綿廢棄物清除處理

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
環境部補助石綿廢棄物清除處理。圖／環境部
環境部補助石綿廢棄物清除處理。圖／環境部

環境部因應民眾住家房屋翻新及石綿廢棄物清理需求，向行政院爭取16億元補助經費，協助執行石綿建材建築物通知、調查及清除處理工作。民眾可於住家翻新拆除石綿屋瓦時向各地方環保局提出申請補助，由政府委託廠商並支付每公噸約4.5萬元廢石綿建材清除處理費用。

環境部資源循環署表示，除民眾住家以外，環境部於今年6月18日進一步修正「石綿建材廢棄物清除處理補助作業原則」，擴大補助範圍至停工、歇業或關廠（場）之事業建築；更依實地調查經驗，於今年11月12日報經行政院核定納入事業建築物補助範疇，後續優先將「畜牧場」納入石綿建材廢棄物清除處理補助對象，並於今年11月20日邀集各縣市環保局研商執行方式，預計明年開始執行。

循環署說明，依各縣市環保局實地調查及通知情形，部分石綿建物居住民眾表示目前建物尚堪使用，並無立即拆除重建規劃，但透過宣傳後，已了解廢石綿建材妥善處理方式，未來如要拆除時，再提出補助申請，更重要為讓民眾了解廢棄石綿建材如何妥善處理，環境部與勞動部、衛福部等單位共同建立「石綿資訊專區」同時橫向聯繫公家單位掌握轄管具石綿建材建築物相關資料，以因應石綿管理需求，提供最完整的石綿資訊。

截至今年11月15日，各縣市環保局已發出23萬1,528份拆除注意事項通知單，完成2萬9,823件現場實地調查，告知石綿建材廢棄物排出應遵行事項，並透過說明會、記者會、拍攝宣導短片及環保局人員現場輔導等，告知政府補助資訊，落實源頭管理，且已受理8,875件石綿清除補助申請，累計清理石綿廢棄物9,820公噸。

循環署依第一線執行經驗，同步優化管理系統功能，便於記錄及回報石綿建材列管及現場調查情況，強化長期石綿管理的效率與全面性。同時，循環署亦持續與勞動部職業安全衛生署及地方政府合作，注意執行石綿建材廢棄物清除處理業者所屬勞工職場安全，加強個人安全防護的宣導與落實，以維護勞工健康。

廢棄物 建築物 環保 環境部

延伸閱讀

環境部納畜牧場石綿清除補助 114年上路

高雄南區焚化爐BOT改建引疑慮 陳其邁：民間經營效率高

收賄1500幫清萬華診所垃圾 2清潔隊員判1年半…繳錢獲緩刑

台南市大樓12樓清晨失火 緊急疏散住戶避難

相關新聞

本土小牙醫建議收到了 衛福部「加嚴」醫師法施行細則

「關門法案」來了！衛福部醫事司昨修正醫師法施行細則，衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，新法上路比預告草案更加嚴謹，特別是在「...

真人版「迷宮飯」！日本野食獵人挑戰吃寄生蟲 醫說話了

電影「鐵線蟲入侵」描述當人類遭鐵線蟲感染，會不由自主地往水裡跳。近日，日本「野食獵人」茸本朗挑戰吃鐵線蟲，他從螯蝦的肛門...

估明年1月中才脫離流行期 國中小染腸病毒個案激增

腸病毒疫情「居高不下」！疾管署發言人羅一鈞表示，除了幼兒感染增加外，國小及國中個案也明顯變多；目前預估這波腸病毒疫情高峰...

曹操也可能罹患慢性硬腦膜下血腫 醫：3大徵兆要警惕

「曹操也可能罹患慢性硬腦膜下血腫！」，奇美醫院神經外科主治醫師李瑤琳說，依史料來看，曹操因常在戰場，有頭部被襲擊或是摔傷...

「這2國」調味料也遭蘇丹紅攻陷 食藥署：1周內查完

蘇丹紅不合格調味料又來了！衛福部食藥署今公布，3批進口產品檢出蘇丹色素，分別為越南的黑胡椒粉、南非黑胡椒粒和中國大陸辣椒...

痛批就安基金遭濫用 雇主協會：失能者家庭應免繳

近日發生在勞動部公務員的不幸事件讓社會看到公部門長期霸凌的一面，以及就業安定基金長期被濫用問題都讓各界議論紛紛，台灣失能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。