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「這2國」調味料也遭蘇丹紅攻陷 食藥署：1周內查完

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
科林商行有限公司從越南輸入的黑胡椒粉。圖／食藥署提供
科林商行有限公司從越南輸入的黑胡椒粉。圖／食藥署提供

蘇丹紅不合格調味料又來了！衛福部食藥署今公布，3批進口產品檢出蘇丹色素，分別為越南黑胡椒粉、南非黑胡椒粒和中國大陸辣椒樹脂，不合格產品共毀1436公斤，已在邊境全數銷毀，後續會針對與南非與越南不合格品項同製造廠的產品，啟動後市場稽查回溯，預計一周完成清查；中國大陸辣椒產品，邊境維持監視查驗。

食藥署今天公布最新邊境檢驗不合格產品清單，其中科林商行有限公司從越南輸入的黑胡椒粉，檢出蘇丹色素四號，製造廠為NEDSPICE PROCESSING VIETNAM LTD，不合格產品共1250公斤，已在邊境銷毀。

食藥署副署長林金富說，業者在邊境檢驗強度，從2%至10%一般抽批，調整為20%至50％加強抽批，對越南報驗輸入的黑胡椒粉，則採一年的監視查驗。

同樣被檢出蘇丹色素四號的黑胡椒產品，還有達飛國際企業股份有限公司從南非輸入的黑胡椒粒，製造廠為CAPE FOODS，不合格產品共36公斤，已在邊境銷毀。林金富表示，業者在邊境檢驗強度，從2%至10%一般抽批，調整為20%至50％加強抽批，對南非報驗輸入的黑胡椒粉，同樣採一年的監視查驗。

另外，久芳生物科技股份有限公司從中國大陸輸入的辣椒樹脂，則被檢出蘇丹色素一號。林金富指出，在邊境同樣予以銷毀，製造廠為HONG FANG BIOTECHNOLOGY（KUNSHAN）CO.,LTD.，不合格產品共150公斤，已在邊境銷毀，業者在邊境檢驗強度，從2%至10%一般抽批，調整為20%至50％加強抽批，輸入業者從一般場批，調整為監視查驗，同時對中國辣椒產品，持續採監視查驗。

林金富說，越南和南非輸入的黑胡椒先前沒有被檢出過蘇丹色素，後續會啟動後市場回饋機制，針對來自這兩個製造廠的產品，進行回溯清查，預計一星期會完成。

本次公布的不合格品項共17項，包含日本鮮蜜柑、鮮蘋果；中國大陸紅花椒、冷凍青蔥丁、南瓜子仁、水袋、辣椒樹脂、碗；越南黑胡椒粉、茶樹菇；泰國冷凍旭蟹、辣椒乾；印度黑種草籽；美國植物油調味包、冷凍覆盆莓；秘魯可可豆；南非黑胡椒粒。

久芳生物科技股份有限公司從中國大陸輸入的辣椒樹脂。圖／食藥署提供
久芳生物科技股份有限公司從中國大陸輸入的辣椒樹脂。圖／食藥署提供
達飛國際企業股份有限公司從南非輸入的黑胡椒粒。圖／食藥署提供
達飛國際企業股份有限公司從南非輸入的黑胡椒粒。圖／食藥署提供

南非 蘇丹紅 越南 食安 黑胡椒

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