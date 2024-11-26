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瘋棒球！33歲男緊盯戰況狂嗑啤酒、炸物 腳趾突長異物「痛風」上身

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師黃柏豪提醒，民眾務必忌口，避免痛風上身苦不堪言。圖／亞大醫院提供
醫師黃柏豪提醒，民眾務必忌口，避免痛風上身苦不堪言。圖／亞大醫院提供

國內掀12強棒球賽熱潮，33歲許姓土木工程師日前緊盯戰況，大口喝啤酒、吃炸雞，還吃火鍋慶祝，沒想到突然手指關節跟腳趾長出異物，破了之後還流出白色砂狀物，就醫檢查竟是「痛風石」惹禍，醫師勸他務必要忌口，以免痛到要人命。

亞洲大學附屬醫院過敏免疫風濕主治醫師黃柏豪指出，患者年紀很輕，並沒有相關慢性疾病，不過對於美食幾乎來者不拒，因此體重破百，尤其十分熱衷運動賽事，經常買啤酒、炸物跟同伴們觀賽，過去曾發病，痛到無法下床，但都是靠吃痛藥應急，症狀緩解後也就不以為意，沒想到這次竟然長出「痛風石」，讓他嚇出一身冷汗。

黃柏豪指出，痛風主因體內尿酸過高所引起，常伴隨劇烈關節疼痛，影響生活，因體內尿酸生成過多或排泄不足，導致血液中的尿酸濃度過高，尿酸結晶在關節和其他組織中沉積，引發炎症反應。

黃柏豪說明，痛風以男性患者居多，更年期後女性發病比例與男性相仿；高風險原因包括遺傳、嗜吃高嘌呤食物如紅肉、海鮮、內臟，或者喝太多含糖飲料和酒精（尤其是啤酒）；體重過重也會增加痛風的風險，因為肥胖會導致胰島素抗性，進而增加尿酸生成，此外腎功能不全、部分藥物也可能會增加尿酸水平。

黃柏豪提醒，痛風典型表現是急性關節炎，最常見大腳趾，但其他關節也可能受累，並伴隨紅腫、發熱和劇烈疼痛，一旦發作久了，尿酸結晶會在關節及周圍組織中沉積，形成外表可見的痛風石，這些結節狀的硬塊可能會導致持續的關節損傷和變形。

黃柏豪強調，痛風除了藥物治療，患者也要改變飲食與生活方式，例如減少體重、避免高嘌呤食物、增加低嘌呤食物如蔬菜和全穀物的攝入，同時務必限制酒精攝取、增加水分攝入，有助於尿酸排泄，預防腎結石。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

痛風典型表現是急性關節炎，最常見是大腳趾關節。圖／亞大醫院提供
痛風典型表現是急性關節炎，最常見是大腳趾關節。圖／亞大醫院提供
醫師黃柏豪說明，透過超音波檢查，發現患者關節出現痛風石症狀。圖／亞大醫院提供
醫師黃柏豪說明，透過超音波檢查，發現患者關節出現痛風石症狀。圖／亞大醫院提供

患者 痛風 酒精 關節炎 風險

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