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環境部納畜牧場石綿清除補助 114年上路

中央社／ 台北26日電

環境部今天表示，目前補助石綿建材清除處理對象除民宅外，還有停工、歇業或關廠等事業建築物，預計明年起優先納入「畜牧場」為補助對象，估算全台有約4621家畜牧場還有石綿建築物。

環境部今天發布新聞稿表示，依實地調查經驗，於12日報經行政院核定納入事業建築物補助範疇，後續優先將「畜牧場」納入石綿建材廢棄物清除處理補助對象，並於20日邀集各縣市環保局研商執行方式，預計114年開始執行。

依據農業部所提供畜牧場名冊，統計至今年6月，全台有1萬8240家畜牧場，比對後4621家畜牧場（約1萬5746棟建築物）還有石綿。

環境部資源循環署表示，因應民眾住家房屋翻新及石綿廢棄物清理需求，向行政院爭取16億元補助經費，協助執行石綿建材建築物通知、調查及清除處理工作。民眾可於住家翻新拆除石綿屋瓦時向各地方環保局提出申請補助，由政府委託廠商並支付每公噸約4.5萬元廢石綿建材清除處理費用。

循環署表示，除民眾住家以外，已於6月18日進一步修正「石綿建材廢棄物清除處理補助作業原則」，擴大補助範圍至停工、歇業或關廠（場）事業建築。

據統計，自去年8月宣布補助石綿瓦清運，截至今年11月15日，各縣市環保局已發出23萬1528份拆除注意事項通知單，完成2萬9823件現場實地調查，告知石綿建材廢棄物排出應遵行事項，並透過說明會、記者會、拍攝宣導短片及環保局人員現場輔導等，告知政府補助資訊，落實源頭管理，且已受理8875件石綿清除補助申請，累計清理石綿廢棄物9820公噸。

環境部與勞動部、衛福部等單位共同建立「石綿資訊專區」同時橫向聯繫公家單位掌握轄管具石綿建材建築物相關資料，以因應石綿管理需求，提供最完整的石綿資訊。

廢棄物 建築 牧場 環境部

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