快訊

不只每天一次！頻繁大便正常嗎？專家告訴你7個可能原因

許銘春愛馬仕絲巾風波 洪申翰宣布禁送禮：我不吃這一套

流通商戰／北車商場明年重新招標 微風保得住金雞母？

聽新聞
0:00 / 0:00

微型電動二輪車周末起加強取締 南投縣內領牌僅7620輛

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣警局交通隊將配合南投監理站11月30日起，於微電車出沒熱點及時段，加強執法取締。圖／南投監理站提供
南投縣警局交通隊將配合南投監理站11月30日起，於微電車出沒熱點及時段，加強執法取締。圖／南投監理站提供

微型電動二輪車納管領牌的2年寬限期將屆滿，微電車11月30日起需領牌並投保後才能上路，面對南投縣內目前僅有7620輛微電車領牌，警方觀察目前路上仍有不少電車未領牌行駛，南投縣警局交通隊表示，將配合南投監理站於微電車出沒熱點及時段，加強執法取締，最高可處新台幣1200至3600元罰鍰。

南投縣警局表示，全國將實施微型電動二輪車掛牌與投保強制險新制，未依規定辦理車輛不得上路，騎乘微電車雖免駕照，但須年滿14歲才能騎乘，統計今年1至10月微電車違規取締共1350件，除當場開罰外，禁止駕駛，車輛移置保管；騎乘同樣需要戴合格安全帽，違者將處300元罰鍰，也常見違規項目為乘坐人數超過規定及不依相關規定行駛等。

南投縣交通隊並提醒用路人，各種取締樣態中，除一般機車違規行為，此外不得擅自改裝電子控制裝置，違者最重處5400元罰鍰；亦不得載人及限速於每小時25公里以下，載人者將處300元至600元罰鍰，超速者最重處 1800 元罰鍰，騎乘中應依標誌、標線、號誌指示行駛及夜間行車要開啟燈光，並強調微電車亦不可酒駕、毒駕 ，違者最重處 2400元罰鍰，拒測者處4800 元罰鍰。

南投監理站表示，所有微型電動二輪車均需向監理機關辦理掛牌，並於車輛顯著位置懸掛車牌，且掛牌時須提供車輛購買證明、使用手冊或其他認證文件；「強制險投保」則為微型電動二輪車駕駛人需投保強制汽車責任險，確保事故發生時能提供基本保障。如未依法掛牌，最高處新台幣 3600 元罰鍰 ；未投保強制險，處新台幣500元至1500 元不等的罰鍰。

南投縣警局交通隊將配合南投監理站11月30日起，於微電車出沒熱點及時段，加強執法取締。圖／南投監理站提供
南投縣警局交通隊將配合南投監理站11月30日起，於微電車出沒熱點及時段，加強執法取締。圖／南投監理站提供
南投縣警局交通隊將配合南投監理站11月30日起，於微電車出沒熱點及時段，加強執法取締。圖／南投縣警局提供
南投縣警局交通隊將配合南投監理站11月30日起，於微電車出沒熱點及時段，加強執法取締。圖／南投縣警局提供

南投縣 罰款 電動

延伸閱讀

南投縣適性體育競賽盛大舉行 選手們勇於挑戰自我

微電車違規本月30起取締 台中通過自治條例違規拖吊

影／台中清水市場發2500份物調券「50分鐘領光光」 警趁機插花宣導

只剩9天！電動自行車需掛牌納管 期限一到上路開罰

相關新聞

英雄大遊行「雨神同行」？ 伍婉華：雨勢下午趨緩 甚至可見陽光

中華隊在世界12強棒球賽奪冠，舉國歡騰，英雄大遊行今天下午3時20分登場。不過，北部今晨溼答答，下午大遊行是否會有雨神同...

鋒面雨歇、乾冷空氣要來了…氣象署：冷氣團明壟罩到周六晨 下周再一波

今天的天氣明顯轉變。中央氣象署簡任技正伍婉華今天表示，鋒面正在通過台灣上空，隨後今年入秋以來第一波大陸冷氣團，明天開始影...

瘋棒球！33歲男緊盯戰況狂嗑啤酒、炸物 腳趾突長異物「痛風」上身

國內掀12強棒球賽熱潮，33歲許姓土木工程師日前緊盯戰況，大口喝啤酒、吃炸雞，還吃火鍋慶祝，沒想到突然手指關節跟腳趾長出...

痛批就安基金遭濫用 雇主協會：失能者家庭應免繳

近日發生在勞動部公務員的不幸事件讓社會看到公部門長期霸凌的一面，以及就業安定基金長期被濫用問題都讓各界議論紛紛，台灣失能...

「這2國」調味料也遭蘇丹紅攻陷 食藥署：1周內查完

蘇丹紅不合格調味料又來了！衛福部食藥署今公布，3批進口產品檢出蘇丹色素，分別為越南的黑胡椒粉、南非黑胡椒粒和中國大陸辣椒...

本土小牙醫建議收到了 衛福部「加嚴」醫師法施行細則

「關門法案」來了！衛福部醫事司昨修正醫師法施行細則，衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，新法上路比預告草案更加嚴謹，特別是在「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。