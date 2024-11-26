微型電動二輪車周末起加強取締 南投縣內領牌僅7620輛

微型電動二輪車納管領牌的2年寬限期將屆滿，微電車11月30日起需領牌並投保後才能上路，面對南投縣內目前僅有7620輛微電車領牌，警方觀察目前路上仍有不少電車未領牌行駛，南投縣警局交通隊表示，將配合南投監理站於微電車出沒熱點及時段，加強執法取締，最高可處新台幣1200至3600元罰鍰。

南投縣警局表示，全國將實施微型電動二輪車掛牌與投保強制險新制，未依規定辦理車輛不得上路，騎乘微電車雖免駕照，但須年滿14歲才能騎乘，統計今年1至10月微電車違規取締共1350件，除當場開罰外，禁止駕駛，車輛移置保管；騎乘同樣需要戴合格安全帽，違者將處300元罰鍰，也常見違規項目為乘坐人數超過規定及不依相關規定行駛等。

南投縣交通隊並提醒用路人，各種取締樣態中，除一般機車違規行為，此外不得擅自改裝電子控制裝置，違者最重處5400元罰鍰；亦不得載人及限速於每小時25公里以下，載人者將處300元至600元罰鍰，超速者最重處 1800 元罰鍰，騎乘中應依標誌、標線、號誌指示行駛及夜間行車要開啟燈光，並強調微電車亦不可酒駕、毒駕 ，違者最重處 2400元罰鍰，拒測者處4800 元罰鍰。

南投監理站表示，所有微型電動二輪車均需向監理機關辦理掛牌，並於車輛顯著位置懸掛車牌，且掛牌時須提供車輛購買證明、使用手冊或其他認證文件；「強制險投保」則為微型電動二輪車駕駛人需投保強制汽車責任險，確保事故發生時能提供基本保障。如未依法掛牌，最高處新台幣 3600 元罰鍰 ；未投保強制險，處新台幣500元至1500 元不等的罰鍰。